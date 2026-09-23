Dólar sube a mayor nivel en casi un año ante expectativas de nuevas alzas de tasas en EE.UU.

El precio del dólar registró un fuerte incremento este miércoles mientras se mantenía la incertidumbre respecto a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y tras favorables datos en la mayor economía mundial que aumentaron las expectativas de una nueva alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en octubre.

La moneda estadounidense subía $16 a $962,95 en el mercado cambiario chileno, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), cortando una racha de tres sesiones consecutivas de bajas.

Además con esto anotaba su mayor nivel desde el 3 de octubre de 2025, cuando cerró en $965,8, y el alza más pronunciada desde el 5 de junio de 2026, cuando tuvo un aumento de $19,80.

“Si bien el panorama geopolítico mostró algunas señales de distensión tras los comentarios de Donald Trump y los contactos entre Estados Unidos e Irán, el escenario externo vuelve a favorecer al dólar. El principal impulso viene por un índice dólar que continúa fortaleciéndose, mientras el cobre confirma la corrección que anticipábamos ayer, después de alcanzar nuevos máximos”, dijo Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

Añadió que “la fortaleza del dólar internacional también responde a los buenos datos de actividad en Estados Unidos, con los PMI manufacturero y de servicios superando las expectativas. Esto, sumado a nuevos comentarios restrictivos desde la Reserva Federal, elevó las expectativas de nuevas alzas de tasas y presionó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro”.

En tanto Lorenzo Matus, senior account manager de la app de inversiones XTB, señaló que “el impulso sigue viniendo desde Estados Unidos: tras la primera alza de tasas de la Fed desde 2023, el mercado asigna algo más de un 50% de probabilidad a un nuevo ajuste en octubre, apuesta que distintos miembros del organismo han alimentado con advertencias sobre la persistencia de la inflación, lo que mantiene al índice dólar en máximos desde julio”.

Agregó a “a nivel local, el cobre se toma una pausa tras seis sesiones de alzas y retrocede levemente desde niveles cercanos a sus máximos históricos, restándole al peso parte del soporte que lo había acompañado en los últimos días”.

El precio contado del cobre cerró con un descenso de 0,42% a US$6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. En tanto, el petróleo Brent avanzaba 4% a US$103,18 el barril, y en Estados Unidos el WTI ganaba 2,1% US$ a 92,40 el barril.

Por su parte el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas incluyendo el euro, se fortalecía 0,51% a 100,83 puntos.

En el contexto geopolítico las señales sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos seguían siendo imprecisas poniendo presión a los mercados. Así, mientras ayer en su discurso en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump había planteado la posibilidad de aniquilar a la República Islámica, este miércoles el gobierno de Irán confirmó la reunión realizada ayer en Nueva York entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, con el objetivo de establecer una mediación que pueda dar fin al conflicto.

Por su parte el enviado de Trump destacó que los mediadores completaron con éxito una ronda de discusiones y dijo que espera que éstas sean constructivas y prometedoras, pero dichas declaraciones no parecían convencer a los inversionistas.