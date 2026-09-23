SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dólar sube a mayor nivel en casi un año ante expectativas de nuevas alzas de tasas en EE.UU.

    La moneda estadounidense subía $16 a $962,95 en el mercado cambiario chileno, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), cortando una racha de tres sesiones consecutivas de bajas.

    Por 
    Patricia San Juan
    Dólar anota fuerte alza ante avance del petróleo y caída del cobre. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El precio del dólar registró un fuerte incremento este miércoles mientras se mantenía la incertidumbre respecto a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y tras favorables datos en la mayor economía mundial que aumentaron las expectativas de una nueva alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en octubre.

    La moneda estadounidense subía $16 a $962,95 en el mercado cambiario chileno, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), cortando una racha de tres sesiones consecutivas de bajas.

    Además con esto anotaba su mayor nivel desde el 3 de octubre de 2025, cuando cerró en $965,8, y el alza más pronunciada desde el 5 de junio de 2026, cuando tuvo un aumento de $19,80.

    “Si bien el panorama geopolítico mostró algunas señales de distensión tras los comentarios de Donald Trump y los contactos entre Estados Unidos e Irán, el escenario externo vuelve a favorecer al dólar. El principal impulso viene por un índice dólar que continúa fortaleciéndose, mientras el cobre confirma la corrección que anticipábamos ayer, después de alcanzar nuevos máximos”, dijo Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

    Añadió que “la fortaleza del dólar internacional también responde a los buenos datos de actividad en Estados Unidos, con los PMI manufacturero y de servicios superando las expectativas. Esto, sumado a nuevos comentarios restrictivos desde la Reserva Federal, elevó las expectativas de nuevas alzas de tasas y presionó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro”.

    En tanto Lorenzo Matus, senior account manager de la app de inversiones XTB, señaló que “el impulso sigue viniendo desde Estados Unidos: tras la primera alza de tasas de la Fed desde 2023, el mercado asigna algo más de un 50% de probabilidad a un nuevo ajuste en octubre, apuesta que distintos miembros del organismo han alimentado con advertencias sobre la persistencia de la inflación, lo que mantiene al índice dólar en máximos desde julio”.

    Agregó a “a nivel local, el cobre se toma una pausa tras seis sesiones de alzas y retrocede levemente desde niveles cercanos a sus máximos históricos, restándole al peso parte del soporte que lo había acompañado en los últimos días”.

    El precio contado del cobre cerró con un descenso de 0,42% a US$6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. En tanto, el petróleo Brent avanzaba 4% a US$103,18 el barril, y en Estados Unidos el WTI ganaba 2,1% US$ a 92,40 el barril.

    Por su parte el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas incluyendo el euro, se fortalecía 0,51% a 100,83 puntos.

    En el contexto geopolítico las señales sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos seguían siendo imprecisas poniendo presión a los mercados. Así, mientras ayer en su discurso en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump había planteado la posibilidad de aniquilar a la República Islámica, este miércoles el gobierno de Irán confirmó la reunión realizada ayer en Nueva York entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, con el objetivo de establecer una mediación que pueda dar fin al conflicto.

    Por su parte el enviado de Trump destacó que los mediadores completaron con éxito una ronda de discusiones y dijo que espera que éstas sean constructivas y prometedoras, pero dichas declaraciones no parecían convencer a los inversionistas.

    Más sobre:DólarCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Permisos de circulación: Contraloría detecta irregularidades en la gestión financiera en la Municipalidad de San Rosendo

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    “Hemos logrado un control casi total de la inmigración irregular”: Kast en el cierre de su gira por Estados Unidos

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Lo más leído

    1.
    10 horas de alegatos y cuatro ministros inhabilitados: el último round por la histórica multa del caso Cascadas

    10 horas de alegatos y cuatro ministros inhabilitados: el último round por la histórica multa del caso Cascadas

    2.
    Hermano del fundador de Sartor se suma a Michael Clark y pide dejar Capitán Yáber

    Hermano del fundador de Sartor se suma a Michael Clark y pide dejar Capitán Yáber

    3.
    Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

    Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

    4.
    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    5.
    El estudio que utilizó Kast en la ONU para resaltar el impacto de la IA en la economía chilena

    El estudio que utilizó Kast en la ONU para resaltar el impacto de la IA en la economía chilena

    6.
    Link Capital Partners compra parte del paquete de acciones de Red Megacentro que buscaba adquirir el grupo Angelini

    Link Capital Partners compra parte del paquete de acciones de Red Megacentro que buscaba adquirir el grupo Angelini

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    Sube el Bono Bodas de Oro: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el nuevo monto?

    Sube el Bono Bodas de Oro: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el nuevo monto?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Entre ellos cuatro gendarmes y un exmilitar: detienen en operativos en tres regiones a nueve imputados por corrupción
    Chile

    Entre ellos cuatro gendarmes y un exmilitar: detienen en operativos en tres regiones a nueve imputados por corrupción

    Sube el Bono Bodas de Oro: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el nuevo monto?

    Allanan oficinas de la Autopista Central por investigación de fraude por multas del TAG en Juzgado de Policía Local de La Granja

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Xavi y Klopp, a mano: Países Bajos y Alemania inician sus nuevas eras con una igualdad por la Nations League
    El Deportivo

    Xavi y Klopp, a mano: Países Bajos y Alemania inician sus nuevas eras con una igualdad por la Nations League

    A 10 meses de su grave lesión: Valentina Toro se levanta y consigue una épica medalla de oro en los Juegos Suramericanos

    Lionel Scaloni rompe el silencio sobre su renovación y futuro con Argentina

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana
    Cultura y entretención

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana

    Éxitos, interacciones y un guiño a Oasis, el grupo que nunca lo aceptó: cómo es el show que Robbie Williams trae a Chile

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia
    Mundo

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63
    Paula

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul