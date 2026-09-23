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    Liderada desde la cárcel: PDI desarticula banda e incauta más de 400 kilos de droga en La Florida y Pudahuel

    El imputado cumplía condena por tráfico de drogas en el penal de Puente Alto y, según la investigación, continuaba coordinando la distribución. Su pareja y su hija fueron detenidas y quedaron en prisión preventiva.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En el marco de una investigación denominada “Operación Nieve de Oruro”, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur desarticularon una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y que era liderada por un hombre que actualmente se encuentra privado de libertad en la cárcel de Puente Alto.

    Según informó el jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Erick Menay, el procedimiento permitió sacar de circulación 413 kilos de droga: cerca de 361 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 51 kilos de cocaína base.

    Los estupefacientes se encontraban almacenados en casas de acopio ubicadas en las comunas de La Florida y Pudahuel y, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, estaban destinados principalmente a su comercialización en la zona sur de Santiago.

    “Estamos hablando de más de media tonelada de drogas duras, que estaba dispuesta para ser comercializada preferencialmente en la zona sur de la capital”, señaló Menay.

    En los operativos fueron detenidas dos mujeres que cumplían funciones operativas dentro de la organización. De acuerdo con el fiscal Sergio Soto, se trata de la pareja y la hija del líder de la banda, quienes materializaban las entregas de droga, su distribución y el cobro del dinero.

    La investigación se inició en 2025 y permitió establecer que el hombre, quien ya había sido condenado por un delito de la misma especie, continuaba coordinando las operaciones desde el recinto penitenciario. En junio de este año ya se había concretado otro procedimiento, con incautación de droga y detención de personas que serían destinatarias de los cargamentos. Posteriormente, el 21 de septiembre se concretó el operativo contra sus brazos operativos.

    Tanto el líder de la organización como las dos mujeres fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días. Además, las diligencias incluyeron coordinaciones con Gendarmería para ubicar al imputado dentro del penal y realizar un allanamiento en su celda.

    El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, destacó el impacto que tiene el decomiso más allá de la cantidad de droga incautada. “No solamente se trata de kilos, se trata en el fondo de que nuestras poblaciones se transforman en violencia, se transforman en lesionados, muertos, se transforman en violencia intrafamiliar”, sostuvo.

    Desde la PDI, en tanto, señalaron que las diligencias continúan para establecer nuevas ramificaciones de la estructura y sus eventuales vínculos internacionales. Menay explicó que en los paquetes incautados apareció nuevamente la figura de un delfín, un sello que, según la investigación, también ha sido detectado en otros países de la región y cuyo eventual origen en Colombia está siendo indagado mediante cooperación internacional.

    Más sobre:PDICárcelOperación Nieve de OruroTráfico de Drogas

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