Squella llama al gobierno a “insistir” en el Senado con reforma que extiende plazo de detención para expulsiones administrativas

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, hizo un llamado al gobierno del Presidente José Antonio Kast a insistir a través del Senado con la reforma constitucional que busca extender el plazo de detención de migrantes para el proceso de expulsiones administrativas.

Esto, luego que este martes la iniciativa fue rechaza en la Cámara de Diputados, al no alcanzar los apoyos necesarios para continuar con su tramitación.

La iniciativa, impulsada por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública proponía ampliar el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días, y prorrogable por hasta tres veces consecutivas.

El proyecto, al ser una norma que requería quorum constitucional, necesitaba 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a 4/7 de la Corporación. Sin embargo, le faltó un respaldo y terminó siendo rechazada con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.

En diálogo con radio Duna, Squella emplazó al Ejecutivo a no desistir en dicha reforma, que se enmarca en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

“Yo formalmente no he tenido la oportunidad de decirlo, pero a través de acá también lo pongo en antecedente a ustedes, yo creo que el gobierno tiene que insistir y tiene que ir al Senado con este proyecto”, dijo.

Y luego agregó: “Al final del día para cualquier persona que lo aísla del punto político, que lo podrían hacer por supuesto, tienen un tercio (en el Senado), pero si es que lo vemos en el mérito de lo que busca esta reforma y de la sensatez de su contenido y de lo que opinan las organizaciones involucradas, pregúntenle al Ministerio Público que opina de esta reforma, lo encuentran totalmente necesario”.

En ese sentido, sostuvo que “algunos perfectamente podrían decir: mira dejémoslo hasta acá nomás, porque para que vamos a perder de nuevo en el Senado. Yo creo que no, yo creo que hay que ir a buscar los dos tercios y que vuelva a la Cámara la discusión como corresponde, si es que le quieren hacer algunos cambios, que se lo hagan”.

Una postura de la que ya dio cuenta este martes por la tarde el propio Presidente Kast luego de su primera exposición ante Naciones Unidas en Nueva York.

“Este no es un problema de un voto o dos votos, hay más parlamentarios que estando en Chile no votaron, hay parlamentarios que se opusieron a esto. A mí me gustaría poder convencerlos de que Chile necesita una norma como esta”, dijo.

En esa línea, el Jefe de Estado afirmó que desde el Ejecutivo se buscará insistir en el proyecto a través de distintos mecanismos, entre ellos, a través del Senado o presentando una nueva iniciativa.

Con todo, en el diálogo radial, Squella cuestionó a la oposición por el “golpe” político que dio en la Cámara.

“Vieron una oportunidad para hacer un punto político, vieron que no estaban los votos oficialistas, y algunos, pese a que durante la tramitación siempre dijeron que estaban de acuerdo, prefirieron no votar”.

A eso agregó que: “Claro, arriesgándose frente a sus electores de estar jugando con una herramienta que es muy importante para combatir la delincuencia, el crimen organizado particularmente, la migración ilegal. Tendrán que dar respuesta los parlamentarios que hicieron eso”.