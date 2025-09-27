SUSCRÍBETE
El Deportivo

Eduardo Villanueva y su debut soñado con Colo Colo: “Hay que ser humilde y tener los pies sobre la tierra”

El portero se estrenó en Primera División y tuvo una correcta actuación. Además, reveló qué le dijo el cuerpo técnico cuando ingresó.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Eduardo Villanueva ingresó en el minuto 61 por Fernando de Paul. Dragomir Yankovic/Photosport

Eduardo Villanueva nunca más va a olvidar el minuto 61 del partido entre Colo Colo e Iquique. Una lesión de Fernando de Paul propició el debut del arquero de 20 años en Primera División. En ese minuto, el encuentro aún estaba 1-0 a favor del Cacique. Luego, terminaría 4-0, y el joven golero tendría una buena actuación e incluso enfrentó un penal en contra que malogró insólitamente Edson Puch.

“Me sentía preparado, ya tuve dos amistosos, entonces venía con confianza. También el cuerpo técnico, antes de entrar, me dijo que hiciera lo que sabía hacer, que estuviera tranquilo, que disfrutara. Y preocupado un poco por Fernando, por el Tuto, que es un gran compañero. También me ha aconsejado mucho, hoy ha sido un apoyo, y me ha ayudado mucho en mi confianza y rendimiento”, afirmó el meta a TNT Sports.

El portero no se encandila con su estreno y se autoimpone mantener la humildad. “A tener los pies sobre la tierra, hay que seguir mejorando, seguir con mucha paciencia e intentar disfrutar y aprovechar las oportunidades”, declaró.

Villanueva también explicó cómo fue la recuperación del equipo tras la dura goleada sufrida ante la U en la final de la Supercopa. “Principalmente destaco la humildad en la derrota. Ha sido un año complicado, ha sido un año difícil en el que no salieron las cosas como esperábamos. Pero también rescato mucho el esfuerzo, el sacrificio del equipo, de mis compañeros. Soy consciente del esfuerzo que hacen día a día por intentar sacar adelante esto”, confesó.

“Necesitábamos el triunfo, obviamente por los puntos, también para alcanzar copa internacional. Anímicamente lo necesitábamos y sentimos que lo merecíamos por el trabajo que venimos haciendo día a día”, prosiguió.

Un mensaje

También fue consultado por la lucha en el arco y su larga espera para debutar: “Hay que ser muy humilde, hay que tener los pies sobre la tierra. Esto es una maratón, no es una carrera. El esfuerzo tiene que ser constante, hay que ser perseverante, persistir”.

Asimismo entregó un mensaje sobre lo que significa vestir la camiseta de Colo Colo. “Siento también que hay que ser responsables. Estamos en el equipo más grande de Chile. Hay que tener la humildad de saber que hay que entrenar diariamente para poder ganarte un lugar. Esto no es fácil. La idea de esto es no rendirse, querer estar acá, sacarse la mierda para poder tener su oportunidad, calladito, entrenar y darle para adelante”, concluyó.

