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    Chile y Australia acuerdan “asociación estratégica” para fortalecer vínculos en áreas como la minería

    “Tenemos gran potencial para robustecer nuestra cooperación en el ámbito minero, para continuar mejorando prácticas en esta industria", aseguró el Canciller Pérez Mackenna.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Canciller Australiana, Penny Wong; Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York. 22/09/2026

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, acordó con la canciller australiana, Penny Wong, iniciar el camino hacia una “asociación estratégica” entre Chile y Australia.

    Las conversaciones se dan en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

    Durante el encuentro, los ministros destacaron el importante rol de las inversiones mineras y su potencial de expansión, así como la histórica conexión digital que ambos países liderarán mediante el Cable Humboldt en el Pacífico Sur y la candidatura de Chile a la sede de BBNJ.

    “Con Australia compartimos valores, una visión del mundo y la intención de una mayor integración”, dijo el ministro Pérez Mackenna.

    “Tenemos gran potencial para robustecer nuestra cooperación en el ámbito minero, para continuar mejorando prácticas en esta industria, promover la inversión, y colaborar como productores de minerales críticos, elementos esenciales para el desarrollo tecnológico. También contamos una relación histórica con el océano y una posición clave hacia el Pacífico, que sin duda nos une”, agregó.

    La minería de Chile destaca por su extracción de cobre y litio. Mientras que la actividad en Australia resalta por el hierro y litio.

    Con esta decisión, según explicaron desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast, Chile y Australia buscan “profundizar sus vínculos y proyectar conjuntamente su liderazgo en el Pacífico Sur, transformándose en puentes hacia sus respectivas regiones”.

    Más sobre:CancilleríaRelaciones exterioresAustraliaFrancisco Pérez Mackenna

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