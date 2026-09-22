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    Con visitas a la NASA y a la Casa Blanca: ministra Lincolao y comitiva llevan a Washington el debate sobre ley marco de IA

    La delegación chilena busca recoger experiencias de otros países sobre estándares, gobernanza y uso de estas herramientas, mientras el Ejecutivo prepara una indicación sustitutiva y el Congreso contrasta sus propias iniciativas con modelos internacionales.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán

    La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y la delegación parlamentaria que se encuentra en Washington sostuvieron este martes una reunión con Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Esto, en el marco de la gira que la secretaria de Estado y la comitiva realizan por Estados Unidos en paralelo a la exposición del Presidente Kast ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

    La conversación con Kratsios, según expresó Lincolao, se centró en cómo enfrentar el tema de inteligencia artificial (IA), sus avances en cuántica, en educación y salud. También conversaron sobre cómo la Casa Blanca se enfrenta a combatir deepfakes y permisos del uso de imagen en redes sociales, y cómo ha funcionado en EE.UU.

    Esto adquiere especial relevancia para Chile en momentos en que el gobierno prepara una indicación sustitutiva al proyecto de ley marco de IA. La delegación ha utilizado la agenda en Washington para conocer experiencias internacionales y, al mismo tiempo, contrastar las propuestas que se conversan en el Congreso.

    La discusión que Chile mantiene sobre cómo regular la IA llegó al corazón de EE.UU. Lincolao, junto a los senadores Enrique Lee, Daniela Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Felipe Ross (Republicanos) participarán también este miércoles en la sexta edición del foro LegisTech, instancia que reúne experiencias de países sobre IA, digitalización y modernización de los parlamentos.

    Delegación parlamentaria junto a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    “Vemos con mucha claridad que los países están tratando de subirse a la carrera por la IA. Están trabajando en forma coordinada para ahorrar recursos en la creación de gobernanza y en el uso de estándares. Vemos países que en el pasado no estaban pensando en el uso de estándares y que ahora sí lo están haciendo, de forma transversal”, señaló la ministra.

    Para ella, uno de los principales aprendizajes para Chile es que la regulación está avanzando hacia estándares internacionales, guías técnicas y mecanismos de autorregulación que puedan ser utilizados en distintas jurisdicciones. Ese enfoque, asegura, ya está incorporado en la indicación que prepara el Ejecutivo.

    “No queremos duplicar ni crear certificaciones propias que no estén al nivel de los estándares internacionales”, comentó.

    Pero el intercambio también apunta a una dimensión menos normativa y más práctica, como saber qué ocurre cuando las reglas ya están aprobadas y los gobiernos comienzan a implementar IA. En el foro se revisan experiencias del anfitrión, Brasil, Reino Unido, Italia, Uruguay, Ghana, Indonesia, Perú y otros países sobre automatización de procesos legislativos, gestión de información, interoperabilidad de datos, ciberseguridad y utilización de sistemas de IA.

    Diputado Felipe Ross (Partido Republicano)

    Ese punto es relevante para Chile, donde la discusión sobre regulación comienza a cruzarse con la modernización del Estado. Lincolao destacó el trabajo que su ministerio desarrolla junto a Gobierno Digital en infraestructura y gestión de datos públicos, cuyo punto de partida será modernizar el sistema de Clave Única. “Estamos tomando muchas notas de cómo ejecutar estas ideas en reglamentos y en actividades específicas, para que la gobernanza baje a algo más práctico”, afirmó.

    Ante la eventual discusión de la ley marco, el diputado Manoucheri, quien preside la Comisión de Ciencia, comentó que “la IA va a redistribuir poder, productividad y riqueza. Chile tiene que decidir si otros ponen las reglas o si las escribimos nosotros. La ley debe proteger derechos, exigir responsables cuando un algoritmo afecte a una persona y permitir que Chile también cree tecnología”.

    En tanto, el diputado Ross enfatizó que el gobierno busca compatibilizar la innovación con la responsabilidad frente a los riesgos de la propia tecnología. “El Presidente Kast ha definido una línea muy nítida en su visita, que ha negado la dicotomía que existe hoy entre la responsabilidad y la innovación en el sector tecnológico”, afirmó. En esa línea, planteó que Chile debe concentrarse en lo conocido. “Tenemos que tener una regulación que se haga cargo de los riesgos identificados y no de los riesgos potenciales”, señaló, advirtiendo que sería “un error estratégico para Chile importar las discusiones acerca de los riesgos de los modelos de frontera”, debido a que este tipo de desarrollos no se está realizando en Latinoamérica.

    Chile expone sus avances

    La delegación chilena no llega al LegisTech únicamente como observadora. El programa contempla la presentación de desarrollo del propio Congreso. Este miércoles, la Cámara expondrá sobre CAMINAR, iniciativa que busca digitalizar y optimizar el trabajo legislativo mediante la utilización de IA, mientras que Cicardini (PS) presentará la incorporación de esta herramienta en el Senado.

    Así, mientras recogen experiencias que pueden alimentar la nueva propuesta regulatoria del Ejecutivo, los parlamentarios contrastan en Washington proyectos que ya están en discusión en Chile. La agenda internacional se convierte así en una suerte de laboratorio para observar qué soluciones están funcionando, qué dificultades han enfrentado otros países y qué elementos podrían adaptarse a la realidad chilena.

    La ministra Ximena Lincolao, junto a la senadora Daniela Cicardini y al diputado Daniel Manoucheri.

    La apuesta de la delegación es conectar esas discusiones que hasta ahora suelen avanzar por carriles separados. Por un lado, entender cómo Chile regulará la IA, y cómo se preparará al propio Estado para utilizarla.

    La agenda espacial

    La gira también incluyó una visita a los cuarteles centrales de la NASA, donde la ministra sostuvo reuniones sobre cooperación internacional y las oportunidades para Chile asociadas a la exploración espacial.

    Según explicó, la conversación incluyó nuevas posibilidades para que Chile participe de las oportunidades vinculadas a las misiones a la Luna y Marte. Cabe destacar que el país suscribió hace dos años los Acuerdos Artemis, que establecen principios para la exploración y utilización pacífica del espacio.

    Más sobre:IAXimena LincolaoDaniel ManoucheriDaniela CicardiniGira EE.UU.Inteligencia ArtificialLegistechGobierno DigitalJosé Antonio KastONUFelipe RossRepublicanos

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