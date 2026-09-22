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    Nacional

    Exdiputado Gabriel Silber queda con arresto domiciliario total tras formalización en trama bielorrusa

    La defensa no se opuso a la medida cautelar en virtud de un acuerdo con el Ministerio Público y los querellantes.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El 7° Juzgado de Garantía de Santiago estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total para el exdiputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Silber, tras su formalización por delitos de soborno y lavado de activos, en la denominada trama bielorrusa.

    La defensa del abogado no se opuso a la medida cautelar en virtud de un acuerdo con el Ministerio Público y los querellantes, Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

    En la audiencia en la que se reformalizó a otros imputados de la causa, el juez Cristian Sánchez desestimó un incidente de nulidad planteado por la defensa de Mario Vargas.

    Sánchez consideró que la Fiscalía de Los Lagos no presentó antecedentes nuevos, sino que precisó hechos.

    El juez hizo ver que el Ministerio Público no se ha excedido respecto a lo que estipula la norma y planteó que, de hecho, la precisión expresada sirve a las defensas para ejercer de mejor forma sus derechos.

    Respecto a la cautelar de Silber, el juez decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para el abogado, como una medida proporcional a la gravedad de los hechos que se investigan.

    Por otro lado, ante la petición del ente persecutor de ampliar en cuatro meses el plazo de investigación, el tribunal accedió a prorrogarlo por menos tiempo: 25 días.

    Finalizada ya la audiencia, respecto a la reformalización de los siete primeros imputados, el fiscal Andreas Kusch indicó que “hubo una precisión porque a esta altura de la investigación se han podido lograr acreditar diversos elementos propios de los delitos que se están imputando y en ese sentido se también se logró hacer ya una trazabilidad mayor hasta prácticamente los últimos dineros respecto de varios de los imputados”.

    Kusch sostuvo que esa trazabilidad corresponde a los montos que Codelco traspasó al Consorcio Belaz Movitec (CBM) y que fueron destinados al pago de los servicios del estudio jurídico de los abogados Lagos, Vargas y Silber.

    “En montos aproximados podemos decir que de los cinco hechos, el primer hecho tiene que ver con un monto de 15 mil dólares, el segundo son también 15 mil dólares, tercero y cuarto son aproximadamente 10 mil dólares por cada uno y el último que tiene que ver con 47 mil dólares. Esos son los montos que se le imputan a ellos, que han recibido durante los distintos cohechos que se les están imputando”, detalló el persecutor.

    Más sobre:Trama bielorrusaGabriel SilberCodelcoCDEFiscalía de Los Lagos

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