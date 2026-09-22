La hora de las autoridades regionales: Kast inicia revisión de desempeño de delegados y seremis

El lunes pasado, en el marco de una nueva reunión de los jefes de partido del oficialismo con el Presidente José Antonio Kast, fue el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez quien consultó directamente al Mandatario: en qué se encontraba el ajuste de la segunda línea de autoridades de gobierno, en particular delegados presidenciales y seremis.

El tema se viene conversando hace semanas en los partidos del sector, donde sostienen que la instalación en regiones ha sido uno de los principales problemas de los primeros seis meses de administración, algo que tampoco esconden al interior de La Moneda.

Hasta el momento, desde el 11 de marzo en adelante, un total de 39 autoridades regionales han dejado sus cargos ya sea por motivos personales, falta de experiencia e incluso denuncias y otro tipo de controversias judiciales. De ellas, 38 corresponden a seremis de distintas zonas del país, mientras que solamente uno ejercía como delegado presidencial provincial.

Consientes de ese problema, Kast reconoció a los presidentes de partido que actualmente -en un proceso liderado por el Ministerio del Interior- se encuentran realizando un evaluación “exhaustiva” de todas las autoridades regionales para preparar algunas modificaciones.

Particularmente con los seremi, en las colectividades ya es extendido que el trabajo de selección -realizado por el equipo del jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval- fue deficiente. Sin ir más lejos, hace unos días la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares -en entrevista con radio Cooperativa-, apuntó a que “a seis meses, esta situación deja de ser el problema de instalación del principio y hoy pasa a ser un tema de gestión”.

Sus dichos se dieron después de que la semana pasada se diera a conocer la salida del seremi de Vivienda de Antofagasta, Jorge Olivares, debido a “graves falencias” en su gestión. “El seremi que no funciona se va”, recalcó el ministro de esa cartera, Iván Poduje, tras conocerse la salida.

La semana pasada también se anunció la salida del seremi de Energía de Coquimbo, Fabián Páez, “tras conocer observaciones de la Contraloría respecto de la experiencia profesional”, según comunicó la delegación de la zona.

El tema volvió a generar ruido en las colectividades, donde cuestionan que este tipo de antecedentes no se hayan tenido en consideración al momento de seleccionar los cargos. De hecho, recuerdan que hay otro casos similares al de Páez.

Por ejemplo, hace unos meses el seremi de Cultura de la Región Metropolitana, Gustavo Baehr, renunció al cargo justamente en medio de críticas por su falta de experiencia. Lo propio, tuvo que hacer tras solo ochos días en el puesto la seremi de Trabajo en Arica y Parinacota, Nataly Cruz, quien concretó su salida tras no cumplir con el requisito de experiencia laboral.

Aunque en el caso de los delegados el problema ha sido menor, en los partidos también reconocen dificultades de coordinación que se han arrastrado durante estos seis meses y que, en parte, se explican por las reiteradas modificaciones en las servicios ministeriales. En algunos casos, eso sí, afirman que existe derechamente una mala evaluación e incluso fricciones que se arrastran desde que asumieron el cargo.

Hasta el momento, dentro de los delegados presidenciales, solamente el representante de la provincia de Chañaral, Sebastián Urrejola, ha dejado el cargo. Esto, después de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara que ocupó ilegalmente un inmueble fiscal en la zona, razón por la que el gobierno le pidió la renuncia el pasado 14 de agosto.

Más allá de ese caso, uno de los delegados que ha generado ruidos en el sector es el representante de Coquimbo, Víctor Pino. En particular, algunos dirigentes no tienen una buena evaluación del rol que cumplió durante la emergencia por las lluvias en la región y también apuntan a episodios puntuales que le han generado flancos al gobierno en la zona.

Entre los últimos, la noticia de que el domicilio de la autoridad regional fue incluida en el catastro para acceder a beneficios económicos destinados a familias afectadas por el sistema frontal de julio, mediante las Ficha Básica de Emergencia (FIBE), desató algunas críticas de parlamentarios de oposición de la región. La polémica obligó a Pino a salir a dar explicaciones y solicitar la anulación del proceso.

Entre los delegados presidenciales regionales, otro que miran con atención en los partidos es el de La Araucanía, Francisco Ljubetic. Principalmente en Chile Vamos, aunque no hay una mala evaluación de su trabajo, sí creen que ha faltado afinar la coordinación política con los partidos. Hasta hace unas semana en la coalición algunos daban por hecho que el exfiscal sería una de las autoridades regionales que saldrían.

Entre los delegados provinciales, otro que ha generado ruido es el representante de Arauco, Pedro Marileo, quien desde que asumió el cargo desató fuertes críticas en la UDI y el Partido Nacional Libertario (PNL), debido a declaraciones previas a asumir en defensa de la “nación mapuche” y contra el actuar de Carabineros en la Macrozona Sur.

En las útlimas semanas, también han aparecido cuestionamientos a la delegada presidencial de Quillota, Pilar Cuevas. Esto, después de que se dieran a conocer tres denuncias por maltrato laboral.