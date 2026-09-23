Los 15 países que integran el Escudo de las Américas al que adhirió el gobierno de José Antonio Kast

La tarde del martes, Cancillería confirmó en un comunicado que Chile formaría parte del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Según detalla el comunicado conjunto compartido por la Casa Blanca, la instancia busca “reforzar la resiliencia del hemisferio occidental a través de los tres pilares siguientes del Escudo de las Américas: economía, seguridad y coordinación multilateral”.

La instancia surgió el pasado 7 de marzo tras la firma de una declaración conjunta de 12 mandatarios fundadores. En aquella ocasión, estuvo presente el en ese entonces presidente electo José Antonio Kast.

De manera posterior se unieron Colombia, Perú y Chile. Estas dos últimas confirmaron su adhesión durante la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

Así las cosas, estas son las quince naciones que forman parte del Escudo de las Américas y sus mandatarios en ejercicio.