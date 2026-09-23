Repasa la derrota de Chile frente a Paraguay en la búsqueda de un boleto para la final de los Odesur 2026

Chile 0-1 Paraguay

Hasta la próxima

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Final

Paraguay gana en forma justa. Chile remató solo una vez al arco y en el final del partido. Los guaraníes van por el oro frente a Argentina. La Roja por el bronce ante Perú.





Remate

94′. La primera jugada ofensiva de Chile termina con un remate de Cuevas. Tapa el portero paraguayo.





La apertura de la cuenta

93′. Tras varios rebotes y salvadas, Freyres toma el balón y con un remate cruzado, anota el primero.





Goooooooooooooooool de Paraguay





Tarjeta amarilla

91′. Soto es amonestado en Chile por falta táctica.





Agregado

90′. Se añaden 4 minutos más a este encuentro.





Gigante

88’. Vera dispara sorpresivamente y el portero Villegas vuela para evitar la caída del arco chileno.





Notable

85′. Cuando la pelota quemaba, Villegas sale y aleja con sus manos el peligro para Chile.





Cambio

80′. Riquelme reemplaza a Muñoz en Chile.





Disparo

79′. Miño le pega desde fuera. Reemplaza el portero chileno.





Remate

78′. Bogarín le pega desde fuera. Se va cerca del arco chileno.





Cambio

70′. Mundaca reemplaza a Martínez en la Roja.





Remate

66′. Gamarra le pega al segundo palo del arco chileno. Se va por poco.





Cambios

64′. Miño y Vera reemplazan a Sarza y Buhring en Paraguay.





Cambio

61′. Soto reemplaza a Zenteno en Chile.





Otro remate paraguayo

56′. Gómez prueba desde fuera del área. Eleva.





Cabezazo

51′. Coronel gana por arriba y el portero chileno se luce para tirarla al córner.





Segundo tiempo

Chile y Paraguay buscarán su lugar en la final en este complemento.





Descanso

Termina el primer tiempo. Paraguay fue mucho más que Chile.





Se lo pierde Paraguay

40′. Sarza hace una gran jugada. Intenta definir al segundo palo. Se va por poco.





Tarjeta Amarilla

35′. Jiménez es amonestado en Chile por falta.





Tarjeta Amarilla

34′. Gómez es amonestado en Paraguay por reclamos.





Otra de Paraguay

31′. Gamarra busca en el primer palo y Villegas impide que caiga su arco.





Remate

27′. Fernández le pega desde fuera. Elevado. Llega y llega Paraguay.





Se salva Chile

21’. Villegas achica. Queda el rebote y sin arquero, Buhring eleva.





Cabezazo

17′. Gamarra gana por aire. El portero chileno se queda con el balón.





Tarjeta Amarilla

14′. Fernández es amonestado en Paraguay por falta.





Es más Paraguay

10′. Los guaraníes han llegado dos veces en el inicio del partido.





Comienzo

Chile ya juega ante Paraguay por un lugar en la final.





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