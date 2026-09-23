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    El Deportivo

    Repasa la derrota de Chile frente a Paraguay en la búsqueda de un boleto para la final de los Odesur 2026

    La escuadra nacional se midió ante su símil guaraní y cayó por la cuenta mínima. Ahora va por el bronce. Revive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Santiago Bahamonde / Team Chile

    Chile 0-1 Paraguay

    Hasta la próxima

    Vive todos los Juegos Odesur en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).


    Final

    Paraguay gana en forma justa. Chile remató solo una vez al arco y en el final del partido. Los guaraníes van por el oro frente a Argentina. La Roja por el bronce ante Perú.


    Remate

    94′. La primera jugada ofensiva de Chile termina con un remate de Cuevas. Tapa el portero paraguayo.


    La apertura de la cuenta

    93′. Tras varios rebotes y salvadas, Freyres toma el balón y con un remate cruzado, anota el primero.


    Goooooooooooooooool de Paraguay


    Tarjeta amarilla

    91′. Soto es amonestado en Chile por falta táctica.


    Agregado

    90′. Se añaden 4 minutos más a este encuentro.


    Gigante

    88’. Vera dispara sorpresivamente y el portero Villegas vuela para evitar la caída del arco chileno.


    Notable

    85′. Cuando la pelota quemaba, Villegas sale y aleja con sus manos el peligro para Chile.


    Cambio

    80′. Riquelme reemplaza a Muñoz en Chile.


    Disparo

    79′. Miño le pega desde fuera. Reemplaza el portero chileno.


    Remate

    78′. Bogarín le pega desde fuera. Se va cerca del arco chileno.


    Cambio

    70′. Mundaca reemplaza a Martínez en la Roja.


    Remate

    66′. Gamarra le pega al segundo palo del arco chileno. Se va por poco.


    Cambios

    64′. Miño y Vera reemplazan a Sarza y Buhring en Paraguay.


    Cambio

    61′. Soto reemplaza a Zenteno en Chile.


    Otro remate paraguayo

    56′. Gómez prueba desde fuera del área. Eleva.


    Cabezazo

    51′. Coronel gana por arriba y el portero chileno se luce para tirarla al córner.


    Segundo tiempo

    Chile y Paraguay buscarán su lugar en la final en este complemento.


    Descanso

    Termina el primer tiempo. Paraguay fue mucho más que Chile.


    Se lo pierde Paraguay

    40′. Sarza hace una gran jugada. Intenta definir al segundo palo. Se va por poco.


    Tarjeta Amarilla

    35′. Jiménez es amonestado en Chile por falta.


    Tarjeta Amarilla

    34′. Gómez es amonestado en Paraguay por reclamos.


    Otra de Paraguay

    31′. Gamarra busca en el primer palo y Villegas impide que caiga su arco.


    Remate

    27′. Fernández le pega desde fuera. Elevado. Llega y llega Paraguay.


    Se salva Chile

    21’. Villegas achica. Queda el rebote y sin arquero, Buhring eleva.


    Cabezazo

    17′. Gamarra gana por aire. El portero chileno se queda con el balón.


    Tarjeta Amarilla

    14′. Fernández es amonestado en Paraguay por falta.


    Es más Paraguay

    10′. Los guaraníes han llegado dos veces en el inicio del partido.


    Comienzo

    Chile ya juega ante Paraguay por un lugar en la final.


    ¡Bienvenidos!

    Comienza un nuevo minuto a minuto de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:ChileJuegos SudamericanosOdesurSanta Fe 2026Chile vs ParaguayFútbol

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