Repasa la derrota de Chile frente a Paraguay en la búsqueda de un boleto para la final de los Odesur 2026
La escuadra nacional se midió ante su símil guaraní y cayó por la cuenta mínima. Ahora va por el bronce. Revive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
Chile 0-1 Paraguay
Hasta la próxima
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Final
Paraguay gana en forma justa. Chile remató solo una vez al arco y en el final del partido. Los guaraníes van por el oro frente a Argentina. La Roja por el bronce ante Perú.
Remate
94′. La primera jugada ofensiva de Chile termina con un remate de Cuevas. Tapa el portero paraguayo.
La apertura de la cuenta
93′. Tras varios rebotes y salvadas, Freyres toma el balón y con un remate cruzado, anota el primero.
Goooooooooooooooool de Paraguay
Tarjeta amarilla
91′. Soto es amonestado en Chile por falta táctica.
Agregado
90′. Se añaden 4 minutos más a este encuentro.
Gigante
88’. Vera dispara sorpresivamente y el portero Villegas vuela para evitar la caída del arco chileno.
Notable
85′. Cuando la pelota quemaba, Villegas sale y aleja con sus manos el peligro para Chile.
Cambio
80′. Riquelme reemplaza a Muñoz en Chile.
Disparo
79′. Miño le pega desde fuera. Reemplaza el portero chileno.
Remate
78′. Bogarín le pega desde fuera. Se va cerca del arco chileno.
Cambio
70′. Mundaca reemplaza a Martínez en la Roja.
Remate
66′. Gamarra le pega al segundo palo del arco chileno. Se va por poco.
Cambios
64′. Miño y Vera reemplazan a Sarza y Buhring en Paraguay.
Cambio
61′. Soto reemplaza a Zenteno en Chile.
Otro remate paraguayo
56′. Gómez prueba desde fuera del área. Eleva.
Cabezazo
51′. Coronel gana por arriba y el portero chileno se luce para tirarla al córner.
Segundo tiempo
Chile y Paraguay buscarán su lugar en la final en este complemento.
Descanso
Termina el primer tiempo. Paraguay fue mucho más que Chile.
Se lo pierde Paraguay
40′. Sarza hace una gran jugada. Intenta definir al segundo palo. Se va por poco.
Tarjeta Amarilla
35′. Jiménez es amonestado en Chile por falta.
Tarjeta Amarilla
34′. Gómez es amonestado en Paraguay por reclamos.
Otra de Paraguay
31′. Gamarra busca en el primer palo y Villegas impide que caiga su arco.
Remate
27′. Fernández le pega desde fuera. Elevado. Llega y llega Paraguay.
Se salva Chile
21’. Villegas achica. Queda el rebote y sin arquero, Buhring eleva.
Cabezazo
17′. Gamarra gana por aire. El portero chileno se queda con el balón.
Tarjeta Amarilla
14′. Fernández es amonestado en Paraguay por falta.
Es más Paraguay
10′. Los guaraníes han llegado dos veces en el inicio del partido.
Comienzo
Chile ya juega ante Paraguay por un lugar en la final.
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