Triple homicidio en La Reina: familia de Ugalde “ruega” fin de su prisión preventiva tras nuevos antecedentes

Para este jueves 24 de septiembre está programada una audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de Jorge Ugalde, el principal imputado de los homicidios de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y de los hijos de este, registrado el 18 de octubre de 2025 en la comuna de La Reina.

Cabe recordar que, el día en cuestión, el camarógrafo apareció muerto en el patio de su casa ubicada en esa comuna de la zona oriente de la capital. Había sido atacado con múltiples puñaladas en el cuello por un sujeto desconocido. En la cama de una habitación, yacían sin vida sus dos hijos, menores de edad.

Para la Fiscalía, Ugalde, quien lleva casi 11 meses en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, es el responsable de esas muertes impulsado, presuntamente, por temas económicos.

En este marco, este martes la familia del imputado llamó a la justicia a tomar en cuenta una serie de circunstancias que, a su juicio, demostrarían la inocencia de Ugalde y, de esta forma, revocar la máxima cautelar que pesa en su contra.

Entre estos, el resultado de un peritaje realizado por la PDI que sería clave para la defensa en cuanto a combatir la tesis de la fiscalía.

Mediante un comunicado, el círculo del principal sospechoso recordó que “en la última revisión de sus medidas cautelares, el 17 de abril pasado, el juez lo mantuvo en prisión preventiva y le concedió a la fiscalía 90 días para periciar tres huellas genéticas milimétricas y una manta manchada con sangre por unas de las mascotas que estuvo en la escena del triple homicidio”.

En el texto, la familia Ugalde-Cruz Coke agrega que en esa oportunidad, “el tribunal desechó los indicios que apuntaban a un móvil económico, por una supuesta herencia, el intento de envenenamiento a Eduardo Cruz-Coke y el ocultamiento del arma homicida en el canal San Carlos en una bolsa que llevaba excrementos de perros”.

Además, afirman que “los resultados de los peritajes encomendados por la defensa, descartan la presencia de sangre en huellas genéticas y confirman la intervención de la mascota en la presencia de sangre en una máscara. Además, se rescataron audios de conversaciones entre Eduardo Cruz Coke y su ex esposa que ponen en duda la “buena relación” que mantenía la ex pareja, según la fiscalía”, añaden.

“Rogamos que el tribunal mañana evalúe estos antecedentes, lo que permita terminar con la prisión preventiva de un inocente, mientras él o los verdaderos homicidas anden sueltos”, concluye el llamado de la familia del imputado.