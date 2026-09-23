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    Una faena perfecta: Martina Weil conquista el oro y rompe el récord de su madre en los Juegos Suramericanos

    La atleta nacional arrasó en los 400 metros y pulverizó la marca que había impuesto Ximena Restrepo en esta competencia hace 32 años.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Martina Weil brilló en la final de los 400 metros. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    Martina Weil confirmó su enorme momento personal conquistando la medalla de oro en los 400 metros de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. La atleta chilena era la amplia favorita para colgarse la presea dorada en Rosario. Ya lo había ratificado ampliamente en las semifinales y este miércoles respondió con creces a su favoritismo.

    Sin mayores contratiempos, la velocista se quedó con el primer lugar, con un tiempo de 50″45, y pulverizó el récord que su madre Ximena Restrepo impuso en la edición de Valencia 1994. La marca de la colombiana nacionalizada chilena era de 51″31, por lo que la opción la batiera bastante probable, tomando en cuenta los registros de esta temporada.

    Además de conseguir la plusmarca, Weil también se tomó revancha de lo sucedido cuatro años antes en los Juegos de Asunción, cuando perdió por apenas dos centésimas la medalla de oro frente a la colombiana Evelis Aguilar.

    Hoy, tranformada en la gran figura del atletismo chileno, la hija de Ximena Restrepo y de Gert Weil dio otra muestra de que su carrera está en el más alto nivel de la disciplina. Completaron el podio la colombiana Lina Licona (52″38) y la argentina Megan Powell (52″81).

    “Estoy muy contenta, venía con el objetivo de ganar, efectivamente. El premio de récord de campeonato fue una yapa, una cerecita encima, como dirían en inglés. Estoy muy contenta, feliz de que sea tan cerca de mi casa y estén mis papás acá; que esté mi familia, que esté mi representante, que esté mi entrenador, lo traje de Bélgica. Así que esto es para toda la gente que ha creído en mí y que me ha acompañado durante toda la temporada”, declaró la campeona.

    Todavía tiene la opción de sumar un par de medallas más, pues figura inscrita en la 4x400 mixta y en la 4x100 femenina. Sin embargo, en esta última prueba, no está cien por ciento confirmada la participación nacional.

    En esta jornada también sobresalió Martín Sáenz de Santa María, quien ganó la medalla de plata después de culminar en la segunda posición en los 110 metros vallas, con un crono de 13″81. El ganador de la prueba fue el brasileño Rafael Campos, con 13″52.

    Asimismo, Martín Kouyoumdjian también se subió al podio, con un bronce en los 400 metros, anotando una marca de 45″99. El ganador fue el brasileño Alison Alves (44″61) y la plata fue para el venezolano Javier Gómez (45″48).

    En los 100 metros vallas, Catalina Rozas finalizó cuarta, la misma ubicación que consiguió Nicolás Numair en salto alto.

    Brilla el canotaje

    El canotaje le dio el primer oro del día al Team Chile, luego de que Jesús Martínez se impusiera en la prueba de Kayak Cross, en una estrechísima definición con el brasileño Murillo Sorgetz.

    El representante nacional cerró el recorrido con un tiempo de 36″80, mientras que su rival alcanzó 36″82. El podio lo completó el argentino Matías Contreras, con 37″12.

    “Todos los días, cuando estuve en la villa, me imaginaba el volver a la casa con una medalla de oro, con el reconocimiento de poder sentirse que todo el trabajo que uno hace vale la pena”, declaró el ganador.

    Pero no fue la única presea que brindó esta prueba en el día, ya que en la categoría femenina Florencia Aguirre se quedó con la de plata, luego de completar su carrera en 43″58, a 0,87″ de la brasileña Omira Estacia. El bronce fue para la argentina Iris Castiglione.

    El ciclismo le aportó a la representación nacional la primera medalla del día en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, luego de que la dupla compuesta por Aranza Villalón y Scarlet Cortés alcanzara la plata en la Madison, que se disputó en el Velódromo de Rafaela. Mismo éxito tuvieron Diego Rojas y Jacob Decar, quienes resultaron segundos en la versión masculina de la prueba.

    Más tarde, el tenis de mesa sumó una nueva plata con la caída en dobles de Daniela Ortega y Paulina Vega frente a la dupla venezolana de Camila Obando y Cristina Gómez. Las chilenas se inclinaron por 11-6, 1-11, 11-9 y 12-10.

    Una situación parecida se repitió en el dobles masculino, donde Gustavo Gómez y Nicolás Burgos debieron conformarse con el segundo lugar tras caer dramáticamente por 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10.

    Asimismo, el karateca Rodrigo Rojas se quedó con el subcampeonato en la categoría Kumite +84 kilos, luego de ser derrotado estrechamente ante el venezolano Joaquín Sánchez.

    Mientras que el tiro con arco sumó una medalla de bronce, después de que Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña vencieran a los representantes de Venezuela en la definición.

    Más sobre:Juegos SuramericanosMartina WeilAtletismo400 metrosCanotajeJesús Martínez

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