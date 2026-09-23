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    Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual

    El exproductor de 73 años fue fuese declarado responsable de agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en su departamento de Manhattan en 2006.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein. Foto: Europa Press/Contacto/Alec Tabak - Archivo. Europa Press/Contacto/Alec Tabak

    El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, quien está encarcelado desde 2020, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por un jurado de Nueva York tras ser hallado culpable de un delito de agresión sexual cometido en 2006.

    Su sentencia llega más de un año después de que fuese declarado responsable de agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley, quien lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza hace ya 20 años en su departamento en Manhattan.

    Haley compareció ante el tribunal la mañana de este miércoles, realizando una extensa declaración donde habló del acoso y la humillación que ha sufrido durante los últimos siete años. Ahí, afirmó que Weinstein, su equipo de defensa y los presentadores de pódcasts que sospecha que fueron pagados para dañar su imagen, la difamaron públicamente.

    De acuerdo con The Guardian, la exasistente añadió que su experiencia tras la agresión ya ha sido “una condena de por vida” para ella, y pidió al juez que tuviera todo esto en cuenta.

    Por su parte, Weinstein declaró que lamentaba lo sucedido con Haley, afirmando que “vivo con muchos remordimientos y pido disculpas sinceramente por mis acciones”.

    La defensa del exproductor también argumentó que su cliente está demasiado enfermo para cumplir una larga condena tras el diagnóstico de varias afecciones, entre ellas cáncer de sangre y cardiopatía.

    Harvey Weinstein. Créditos a The Hollywood Reporter

    Como consignó The Guardian, antes de dictar sentencia, el juez Curtis Farber -de la Corte Criminal de Kings County, Nueva York- reconoció que el exmagnate sería recordado no solo por producir películas, sino también por ser el rostro del movimiento #MeToo.

    Farber afirmó que Weinstein se aprovechó de los sueños de Haley de trabajar en la industria cinematográfica. “Lo tenías todo”, dijo Farber, agregando: “Tu legado podría haberse consolidado con la grandeza. Pero lo echaste todo a perder al agredir a Miriam Haley”.

    Weinstein, de 73 años, deberá registrarse como delincuente sexual y pasar cinco años de libertad condicional supervisada, una vez cumplida la condena de 15 años de cárcel, según indicó en su sentencia el juez Curtis Farber.

    De esta forma, la pena es mayor que los nueve años solicitados por la defensa de Weinstein, pero algo menor que la de la Fiscalía, que había pedido para el exproductor 20 años de cárcel.

    El excofundador del la productora Miramax ya fue declarado culpable de agresión sexual en primer grado contra Haley, además de violación en tercer grado contra la exaspirante a actriz Jessica Mann en 2020, causas por las que fue condenado a 23 años de prisión.

    Cuatro años más tarde, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la condena y ordenó un nuevo juicio, que tuvo lugar en junio de 2025, cuando fue absuelto de otro cargo por delito sexual relacionado con las acusaciones de la exmodelo Kaja Sokola.

    El exproductor, que se ha mantenido firme en su inocencia a lo largo de los años y siempre ha negado cualquier relación sexual no consentida, fue condenado en febrero de 2023 a otros 16 años de prisión por la Justicia de Los Ángeles también por delitos de violación y agresión sexual.

    El escándalo de Weinstein originó el movimiento #MeToo (Yo También, en español) con el que cientos de mujeres denunciaron haber sufrido episodios de abuso sexual.

    Más sobre:Harvey WeinsteinExproductorCondenaNueva YorkAgresión sexualMiriam HaleyCurtis FarberCulto

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