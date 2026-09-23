FNE da luz verde para la compra de las ópticas Rotter & Krauss por parte de Salcobrand

En mayo de este año se dió a conocer que el grupo Empresas SB, ligado a la familia Yarur, suscribió un acuerdo vinculante con HAL Optial Investments B.V. para adquirir el 100% de las acciones de las ópticas Rotter & Krauss. La operación fue aprobada a casi 5 meses desde su anuncio por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La institución informó que “aprobó de manera pura y simple la operación de concentración mediante la cual Empresas SB, dueña de la cadena de farmacias Salcobrand, adquirió el control de RyK Holding SpA y Chile Holding Óptico S.A., accionistas exclusivos de las ópticas Rotter & Krauss”.

La entidad apuntó a que esta operación no significará una reducción sustancial de la competencia en los mercados analizados.

“Si bien la FNE constató que las actividades de ambas partes se superponían de manera horizontal en ciertas líneas de productos que son comercializados tanto en farmacias como en ópticas (como anteojos de venta libre, algunas gotas oftálmicas, entre otros), concluyó que la operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en relación con la venta de dichos productos”, declaró la FNE a través de un comunicado.

Empresas SB se ha enfocado en los rubros de retail farmacéutico a través de la cadena de farmacias Salcobrand, como también en la distribución de perfumería y belleza, con otras marcas como Preunic y DBS, lo que se complementará con el rubro de salud visual de Rotter & Krauss.

Aunque Empresas SB no reportó el precio de la transacción, el grupo vendedor, la holandesa HAL Trust, reportó en Europa que la transacción le generará una ganancia de capital de unos 26 millones de euros.

El mercado de las ópticas

Según datos de Xbrein, a 2026 el rubro consolida un total de 1.687 ópticas en el país. Tanto a nivel nacional como en la Región Metropolitana Rotter & Krauss es el que tiene mayor participación de mercado en número de sucursales. La firma tiene 122 locales, con una participación de 12,1% a nivel nacional. En la capital, tiene 44 sucursales, equivalente al 11,3%, con una mayor presencia dentro de Las Condes.

Su principal competidor es GMO, que consolida 108 locales en el país, que representa el 8,7% del mercado nacional, y cerca de un 7,3% en la Región Metropolitana. Otras cadenas relevantes son Ópticas Place Vendôme, Schilling, Econópticas, Sunglass Hut, aunque estas concentran menos de un 5% de participación tanto a nivel nacional como metropolitano.

De acuerdo a los datos de Xbrein, el mercado de las ópticas está muy atomizado, con casi un 67% de la industria nacional y casi 69% de la RM dominado por otros actores más pequeños.

En los últimos 5 años, Rotter & Krauss ha sido además el operador con mayor crecimiento. Entre 2021 y 2026 la cadena abrió 15 nuevas locaciones en el país. Según su actual propietario, Hal Trust, Rotter & Krauss el año pasado anotó una facturación consolidada de unos US$ 55 millones.