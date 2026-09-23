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    Bilaterales, cita con Guterres y nuevo encuentro de Compromiso de Santiago: la penúltima jornada de Kast en NY

    El punto importante de la jornada se dará a las 15.00 horas de EE.UU., 16.00 de Chile, cuando el Mandatario sea parte de un nuevo encuentro del Compromiso de Santiago, un espacio -promovido por Chile- donde Jefes de Estado de reúnen para abordar el crimen transnacional organizado.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast inició su tercera y penúltima jornada en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

    Tras su acontecido debut ante el organismo internacional y la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, coordinación liderada por el gobierno de Donald Trump que busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad, mediante el intercambio de información y la coordinación de acciones contra el crimen organizado transnacional, la jornada de hoy estará marcada principalmente por reuniones bilaterales.

    Los encuentros partieron a primera hora en el Council of the Americas, en la “Gran Manzana”. A eso de las 07.35 horas de EE.UU., 08.35 en Chile, el Mandatario se reunió con la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, y los miembros de la Junta Directiva del AS/COA. Asimismo, participó de un desayuno con inversionistas estadounidenses.

    De esas instancias también fueron parte el canciller Francisco Pérez Mackenna; el embajador permanente ante las Naciones Unidas, Roberto Ampuero; los senadores Luciano Cruz-Coke, Manuel José Rojo Edwards; y los diputados Stephan Schubert, Álvaro Ortiz, Guillermo Ramírez y Raúl Soto.

    Siguiendo con su agenda, el Presidente participará del Pledging Event for the OceanEye International Alliance for the Global Ocean Observing System (GOOS), reunión de alto nivel para fortalecer el Sistema Mundial de Observación de los Océanos.

    Más tarde, Kast se reunirá con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y con el Primer Ministro de Croacia, Andrej Plenković, por separado.

    Lo mismo hará después -a eso de las 13.30 horas de EE.UU., 14.30 en Chile- con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Encuentro en el que también estará el canciller, el embajador Ampuero, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo y el embajador Frank Tressler.

    Otro punto importante de la jornada se dará a las 15.00 horas cuando el Mandatario sea parte de un nuevo encuentro del Compromiso de Santiago, un espacio -promovido por Chile- donde Jefes de Estado de reúnen para abordar el crimen transnacional organizado.

    Luego, Kast participará en el evento BBNJ First Movers: High Seas Ambition, sobre el Acuerdo de Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional. Más tarde tendrá una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

    Con todo, la extensa agenda del Presidente concluirá con una cita con la directora general de Operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde.

    Más sobre:José Antonio KastONUEstados UnidosSeguridad

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