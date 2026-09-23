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    Arzola y suma urgencia de proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar: “Por supuesto que todo es conversable”.

    El proyecto comenzó a discutirse en la comisión de Educación del Senado, encontrándose actualmente en segundo trámite constitucional.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    La ministra de Educación, María Paz Arzola, en el Senado. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta jornada, la comisión de Educación del Senado comenzó la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo, -que se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia suma- que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), facultando a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión.

    En la instancia estuvo presente la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien expuso a los parlamentarios integrantes de la comisión los alcances del proyecto.

    Al respecto, el senador Vlado Mirosevic (PL) cuestionó en primera instancia que la iniciativa estuviese desde la jornada de ayer martes con urgencia suma, considerando que esto les daba solo 15 días de plazo para tramitación en la comisión.

    Por otra parte, y en cuanto al proyecto en sí, Mirosevic manifestó su preocupación respecto a que el proyecto permita a los sostenedores realizar entrevistas a las familias previo al proceso de asignación del estudiante al establecimiento, tema que también fue discutido de manera extensa en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

    “El proyecto dice que esto es para informar sobre el proyecto educativo, pero aquí viene mi pregunta: .¿Esto no es acaso una selección encubierta? ¿Esas entrevistas no van a ser una manera del sostenedor de escanear a la familia, escanear al estudiante?“, señaló. ”Yo creo que la respuesta es bastante obvia. No son entrevistas informativas. Son un proceso de selección y de discriminación”.

    Esto, recordó, ya que en el sistema anterior al SAE, “no era solo la familia la que elegía el establecimiento, era el establecimiento el que seleccionaba con plata pública a las familias que quería. Era inverso el proceso. Entonces, me preocupa mucho lo de las entrevistas”.

    Al respecto, la ministra Arzola respondió que en el proyecto las entrevistas se proponen “exclusivamente como un mecanismo para entrega de información”.

    “La verdad es que el resguardo respecto a eso tiene que ver con que la entrevista no puede ser parte de ese mecanismo autorizado de cuáles van a ser los criterios. O sea, el criterio de entrevista no existe”, aseguró. “La idea es que esa entrevista no va a formar parte de esa definición o verificación o de determinación de criterios de prioridad”.

    Por otra parte, y en cuanto a la suma urgencia del proyecto, indicó que “por supuesto que todo es conversable”.

    “Nosotros, en general, tenemos la urgencia de tratar de sacar esto lo antes posible para que pueda aplicarse lo antes posible. Esa es como la respuesta honesta”, sostuvo.

    Por otra parte, la titular de Educación también destacó que el proyecto considera resguardos en cuanto a los criterios que los establecimientos eligan. Así, aquellos que deseen aplicar este mecanismo de elección mutual deberán solicitarlo, deberán dar a conocer los criterios que van a ponderar, entregar una declaración jurada de que los va a cumplir. Y serán fiscalizados. Y en caso de no cumplirlos, indicó, se le sancionará.

    Más sobre:Sistema de Admisión EscolarMaría Paz ArzolaNacionalComisión de EducaciónSAEEducación

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