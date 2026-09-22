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    Qué es el Escudo de las Américas, iniciativa a la que adhirió el gobierno de José Antonio Kast

    Tras participar en un nuevo encuentro de la iniciativa transnacional contra el narcotráfico encabezada por Estados Unidos, el Ejecutivo confirmó este martes que adhiere a la mencionada instancia. Previamente, Chile había estado como observador.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Daniel Torok

    Este jueves el gobierno de José Antonio Kast confirmó oficialmente que adhiere a la iniciativa del Escudo de las Américas.

    Durante esta jornada el mandatario participó, en medio de su gira por Estados Unidos por la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en un encuentro del Escudo de las Américas.

    En la instancia, en la que estuvo cómo observador, contó con la participación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

    Aunque en un principio solo se había confirmado el ingreso oficial de Perú a la instancia, durante esta jornada el Ejecutivo confirmó también que decidió adherir a la iniciativa por medio de un comunicado oficial de la Cancillería.

    Chile ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que permea comunidades chilenas hoy”, señala el comunicado.

    Participación del Presidente José Antonio Kast en el encuentro del Escudo de las Américas. (Foto: Oficina del presidente de Argentina, Javier Milei)

    Los detalles de la iniciativa

    El Escudo de las Américas se fundó este 2026 como iniciativa del gobierno de Donald Trump. El mandatario estadounidense inauguró la instancia el pasado 7 de marzo desde el estado de Florida, con la presencia de la gran mayoría de los líderes regionales de Latinoamérica asociados.

    Aquella jornada estuvieron presentes los presidentes Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Daniel Noboa de Ecuador, Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, Luis Abinader de República Dominicana y Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de República Dominicana.

    El en ese entonces presidente electo José Antonio Kast también estuvo presente durante la instancia. Incluso, Trump agradeció su presencia durante su discurso de apertura del encuentro.

    En lo particular, la iniciativa tiene como objetivo la coordinación de esfuerzos militares y de seguridad para el enfrentamiento del narcotráfico y el crimen organizado en la región. Como parte de la misma iniciativa se creó la alianza regional “Coalición contra el Cartel de América”.

    El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas. Nos desharemos de ellos. Necesitamos tu ayuda. Solo tienes que decirnos dónde están. Tenemos un armamento increíble, como seguramente habrás notado últimamente”, señaló en marzo pasado Trump.

    En la declaración firmada en marzo se establecía que por medio del Escudo de las Américas Estados Unidos enfrentará el narcotráfico “utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones aliadas”.

    “Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable”, añade la proclamación.

    En ese contexto, se establece que los miembros deben “coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y del acceso a financiamiento o recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

    Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental”, concluye la declaración

    Como parte de su implementación se estableció como enviada especial del Escudo de las Américas a Kristi Noem, quien previamente se había desempeñado como secretaria de Seguridad Nacional estadounidense.

    Desde el gobierno, en tanto, señalaron que “la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región. ”

    Más sobre:Shield of the AmericasJosé Antonio KastDeclaraciónEstados UnidosONU

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