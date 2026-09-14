Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

Ya es una constante en cada nómina de la Roja. Un ausente de lujo que se repite cada vez que Chile anuncia sus convocados. Se trata de Erick Pulgar. El talentoso volante del Flamengo volvió a borrarse de la lista por decisión propia, pese a las intensas gestiones del técnico Nicolás Córdova y del gerente de selecciones nacionales Felipe Correa por sumarlo a la gira por Norteamérica, donde el equipo enfrentará a Canadá (26 de septiembre, en Toronto), Estados Unidos (29 de septiembre, en Saint Louis) y México (6 de octubre, Los Angeles).

El mediocampista de 32 años, de gran presente en el conjunto carioca, nuevamente recibió el llamado de la Roja, pero al igual que en las últimas ocasiones decidió bajarse de la convocatoria. Una situación que se viene dando desde octubre de 2024, la última vez que el antofagastino defendió la camiseta del combinado nacional. Fue derrota por 4-0 ante Colombia, en Barranquilla.

Se trata de una determinación reiterada por parte de Pulgar, pero también meditada. Ni siquiera la visita de Córdova pesó lo suficiente en la balanza para convencerlo. El técnico de la Roja viajó personalmente a Río de Janeiro para dialogar con el mediocampista. Lo hizo junto a Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales , ante el constante desinterés del exjugador de Universidad Católica por estar presente en la Selección.

En agosto, ambos viajaron para conversar con él. Ahí le explicaron el proyecto y cómo encajaba en el equipo que buscará la clasificación al Mundial 2030. Sin embargo, pese a la gestión realizada, la negativa del futbolista fue rotunda. “No le interesa. No quiere jugar más por la Roja”, advierten en Quilín.

Elogiado en Flamengo, pero dolido con las críticas en Chile

Pulgar recibió en Río de Janeiro tanto a Córdova como a Correa después de la última fecha FIFA. El futbolista mantuvo una reunión con el entrenador de la Roja y el gerente de selecciones, donde les terminó comunicando su nuevo rechazo a una convocatoria.

Su negativa se ha vuelto en una constante. Según información de El Deportivo, el mediocampista de Flamengo considera innecesario volver a la selección nacional. No quiere, ya que se siente continuamente criticado por los hinchas y la prensa.

A Pulgar le ha costado comprender el amplio nivel de cuestionamientos, sobre todo, por su estatus en el Mengao. En el Fla es considerado un referente, casi un ídolo. Con el elenco carioca ha ganado 10 títulos, donde destacan un Brasileirao, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil. También conquistó dos Copa Libertadores. De hecho, se encamina a una tercera estrella continental, ya que el popular elenco de Río está a un paso de las semifinales tras vencer 2-0 a Independiente del Valle, en Quito.

Este fin de semana, el volante protagonizó un hecho que refleja la consideración que se le tiene en el equipo más popular de Brasil. Recibió a una facción de la hinchada del Flamengo, conocida como Torcida Jovem, a las afueras del centro de entrenamiento Ninho do Urubu. Los fanáticos le realizaron un sentido homenaje con un lienzo con su rostro y la bandera chilena de fondo. El futbolista agradeció el gesto y se tomó una fotografía con los aficionados.

Su rendimiento incluso lo hizo firmar una millonaria renovación e incluso rechazar cuantiosas ofertas del fútbol árabe. El mediocampista selló un vínculo hasta 2029. El acuerdo también incluyó un aumento salarial. Su sueldo anual se elevó hasta los US$ 3,6 millones, consolidándose como el futbolista chileno mejor pagado del planeta.

Erick Pulgar firmó una extensión de contrato hasta 2029 con Flamengo. Foto: Flamengo.

“La verdad es que estoy muy contento. Esto es lo que mi familia y yo queríamos. El tiempo que he pasado aquí, el esfuerzo que he dedicado y mi perseverancia me han llevado a convertirme en el jugador que soy hoy. Y lo más importante, el cariño de los aficionados es la mayor recompensa que tengo”, recalcó tras su renovación.

El propio técnico Leonardo Jardim reveló que tuvo un papel fundamental en la renovación de Pulgar y se refirió a su importancia en el plantel: “Más que simplemente renovar el contrato del jugador, fui yo quien convenció al club para que lo hiciera. Mi intención es que Pulgar se quede con nosotros porque es un jugador importante”, aseguró el portugués a inicios de mes.

Días después, el director deportivo José Boto utilizó al chileno como ejemplo para pedir paciencia por el rendimiento de los refuerzos: “Quiero pedirles paciencia con estos jugadores, pero principalmente a ustedes, que les den más tiempo para su adaptación (...) miren lo que ha ocurrido con Pulgar, de quien hoy todos aquí escriben cosas maravillosas, con justa razón. Ahora es una estrella, pero llegó siendo un fracaso”, indicó el directivo carioca.

A Torcida Jovem do Flamengo homenageou, na manhã de HOJE, nosso jogador Erick Pulgar 🔴🌟⚫️🫡



O PULGAR É NAL, PEGA UM, PEGA GERAL…🎶🔴⚫️⚫️ pic.twitter.com/sRcy4x1nzp — ORGANIZADAS DO FLAMENGO🔴⚫️ (@adm_orgcrf) September 12, 2026

Constantes portazos: Pulgar no juega por la Roja desde 2024

El último partido de Pulgar vistiendo la camiseta de la Roja fue hace casi dos años, el 15 de octubre de 2024. Jugó en la dura goleada ante Colombia en Barranquilla, por 4-0, con Ricardo Gareca en el banco. De ahí en más nunca más volvió a representar a la selección nacional.

“Yo no tengo que pensar en mi retorno a la Selección, eso lo tiene que pensar el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club y, en base a eso, me puedo ganar o no el llamado a la Selección”, sostuvo en ese entonces. No obstante, los llamados llegaron, pero los desestimó.

“Para ser un referente tienes que llevar varios años en la Selección. Pero acá, el chileno no te da el tiempo para ser un referente. Yo me siento más referente en mi club”, manifestó.

Con Córdova al mando, Pulgar nunca retornó a Juan Pinto Durán. En marzo pasado, rechazó la convocatoria para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. El mediocampista argumentó la necesidad de priorizar su presente en Flamengo, según argumentaron desde su círculo íntimo.

El rechazo también estuvo ligado a que el jugador sentía que los amistosos del equipo nacional no eran “relevantes” en su planificación deportiva. “Lo llamaron, y pidió no ser convocado. No quiso venir”, señalaron desde la interna de la Roja.

En tanto, en mayo, Pulgar volvió a protagonizar otro portazo para los amistosos de junio ante Portugal y República Democrática del Congo. ¿El argumento que trascendió? El mismo: priorizar su presente en el Flamengo.

Lo concreto es que su ausencia está relacionada con la molestia que le producen las críticas que recibió en Chile durante los últimos años de la Generación Dorada, más que con privilegiar su trabajo el equipo más popular de Brasil. Una situación que en la Roja califican como difícil de entender.