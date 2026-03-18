El motivo de Erick Pulgar para borrarse de la Roja de Nicolás Córdova

La ausencia de Erick Pulgar en la nómina de la Roja para los amistosos de la fecha FIFA de marzo responde a una decisión del propio jugador, según pudo saber El Deportivo.

Desde el círculo cercano al mediocampista indican que la principal razón para restarse del llamado es su intención de priorizar su presente en Flamengo. Pulgar busca enfocarse en su rendimiento en el club. Además existe la posibilidad de un cambio de club en el mercado de junio, ya que el Mengao redujo su cláusula de salida a US$ 4 millones.

A esto se suma el escaso interés del jugador en participar en los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, encuentros correspondientes a la FIFA Series. El formado en Deportes Antofagasta considera que estos compromisos no son determinantes en su planificación deportiva actual.

Erick Pulgar en Flamengo. Foto: @erickoficial Servicios / La Tercera

Otro elemento que influye en la decisión es la proyección del proceso que encabeza Nicolás Córdova. En la ANFP han dicho que el actual ciclo no se extenderá más allá de 2026 y que están buscando un técnico de cara a la Copa América 2027 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, por lo que Pulgar no descarta un eventual regreso en el siguiente proceso de la selección chilena.

Desde la interna de la Roja confirman que el jugador fue considerado en la prenómina, pero que solicitó no ser convocado. “Lo llamaron, y pidió no ser convocado. No quiso venir”, señalan.

Pulgar no juega por la selección chilena desde octubre de 2024, cuando participó en la derrota ante Colombia por las Eliminatorias. Desde entonces, no ha vuelto a integrar convocatorias del equipo nacional.

El ambiente en la Roja con los exnominados se ha tensionado en los últimos días. Arturo Vidal, por ejemplo, cuestionó las determinaciones de Córdova para esta convocatoria. “Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, declaró.

“Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, cerró.