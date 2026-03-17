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    El portugués Renato Paiva le da un portazo definitivo a Universidad de Chile

    El representante del portugués Mohamed Afzal aseguró que no han sido contactados por los azules en los últimos días, pero aclaró que el DT “está encaminado en otras situaciones”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Renato Paiva le dio un portazo a la U. FOTO: Photosport. DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    Diciembre del año pasado fue un mes importante para Universidad de Chile. Momento de definiciones para la banca azul, después de la sorpresiva partida de Gustavo Álvarez. Eran dos los principales candidatos para reemplazar al argentino: el ahora destituido Francisco Paqui Meneghini y el portugués Renato Paiva.

    El resultado ya es conocido. La dirección deportiva se definió por el argentino, quien solo alcanzó a estar 7 partidos al mando del equipo y salió después de un saldo de un triunfo, cuatro empates y dos derrotas. La caída más dolorosa, sin duda, fue ante Palestino, por la Copa Sudamericana. Revés que dejó a los estudiantiles sin torneos internacionales por el resto de la temporada.

    Decisión de llevar al argentino que dejó en punto muerto las conversaciones con el luso Paiva, quien estuvo muy cerca de arreglar su arribo al club chileno. Prácticamente, existía una definición económica con el DT, tal como aclaró a El Deportivo el representante del entrenador Mohamed Afzal.

    “Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero. El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta los 1,1 millones. Pero, en general, estábamos muy cerca en las cifras. Renato estaba muy entusiasmado con llegar a un club grande. Tenía un proyecto deportivo que agradó mucho al equipo chileno”, dijo el empresario portugués, a finales del año pasado.

    En la misma conversación el agente aclaró que teníamos negociaciones muy avanzadas. De un momento a otro, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel (Mayo, gerente deportivo) y me dijo que el presidente tuvo algunos problemas. Además, me dijo que la nueva comisión directiva no estaba en condiciones de aprobar al proyecto, así que nosotros tampoco insistimos”.

    Nuevo portazo

    Tras la destitución de Paqui, la secretaría técnica se volcó insistentemente a encontrar el reemplazo. Mayo ya se entrevistó con el experimentado uruguayo Jorge Fossati, pero también en la lista a otros candidatos como Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Fernando Gago.

    Sin embargo, el nombre de Paiva también surgió como un nombre espontáneo. Sobre todo, por la cercanía que alcanzó el europeo en plenas tratativas con los universitarios. Sin embargo, el representante de Paiva se encargó de echar por tierra esos rumores.

    “Supimos que Universidad de Chile se quedó sin técnico, pero en estos últimos días no tuvimos más contactos con ellos. En ese aspecto, el club chileno es algo que ya no está en nuestros planes inmediatos. Renato Paiva está encaminado en otras situaciones”, reconoció Afzal.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileRenato PaivaFrancisco Paqui MeneghiniMohamed Afzal

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