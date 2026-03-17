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    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    El volante de Flamengo pidió quedar fuera de los partidos frente a Nueva Zelanda y Cabo Verde, en marzo.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Futbol, Chile vs Bolivia. Clasificatorias al Mundial 2026. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La selección chilena ya definió su lista para los amistosos del FIFA Series que se disputarán en Nueva Zelanda, donde enfrentará al combinado local y a Cabo Verde el 27 y 30 de marzo. Sin embargo, entre los convocados no aparece uno de los futbolistas chilenos con mejor presente en el extranjero: Erick Pulgar. El mediocampista de Flamengo decidió no integrar la nómina para quedarse en Brasil y enfocarse en su situación en el club, donde busca asegurar su puesto de titular tras el reciente cambio de entrenador a inicios de este mes.

    La convocatoria entregada este lunes por el técnico Nicolás Córdova marca un nuevo paso en el proceso de renovación de la selección chilena.

    El cuerpo técnico busca proyectar un plantel competitivo pensando en los próximos desafíos internacionales, como las Eliminatorias y la Copa América. Además de ratificar el buen juego mostrado en los duelos anteriores en los que se consiguió victorias sobre Rusia y Perú a finales de 2025.

    La razón detrás de su ausencia

    Con el paso de las horas se conoció el motivo de su ausencia. Según informó El Deportivo, el propio Pulgar pidió no ser convocado para esta gira internacional. El volante optó por quedarse en Brasil debido al momento que vive en su club, donde recientemente asumió un nuevo entrenador este 4 de marzo.

    Gilvan

    Con la llegada del técnico portugués Leonardo Jardim al banco del Flamengo, el chileno busca concentrarse en consolidar su lugar en el equipo titular. Por ello, decidió priorizar su presencia en el club antes que participar en los amistosos de la selección.

    Respaldo a su decisión

    La determinación del mediocampista fue respaldada por el exarquero de la selección chilena Nicolás Peric, quien consideró que la decisión es comprensible dada la situación que enfrenta el jugador en su club.

    “Tiene técnico nuevo. Y no sacamos nada con sacar a Pulgar a una gira de dos partidos para que, cuando quemen las papas, pierda el puesto y no lo tengamos ”, comentó en el programa Pauta de Juego.

    El exfutbolista incluso fue más directo al analizar el escenario del mediocampista en Brasil: “Que se quede allá no más”, añadió, planteando que en este momento es más beneficioso que Pulgar sume minutos en Flamengo antes que disputar amistosos con la selección".

    Mientras tanto, La Roja se prepara para los partidos del FIFA Series con la mirada puesta en el futuro del equipo y en la construcción de un plantel competitivo para los próximos desafíos internacionales.

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    Más sobre:Erick PulgarChileFútbolFútbol nacionalFIFA SeriesNueva ZelandaCabo VerdeLeonardo JardimNicolás PericFlamengo

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