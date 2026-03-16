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    Cuerpo técnico azul, una apuesta, una vieja aspiración y una exfigura de Boca: los entrevistados para la banca de la U

    Los estudiantiles entran en la recta final de la búsqueda del reemplazante de Francisco Meneghini. Dos de los candidatos estuvieron en la Roja. Hay factores técnicos y de liderazgo en juego. Los estudiantiles ofrecen hasta US$ 1,2 millones para cerrar al nuevo DT.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Martín Lasarte, Eduardo Berizzo, Javier Gandolfi y Fernando Gago, candidatos a la banca de la U.

    Universidad de Chile avanza en la búsqueda de un nuevo técnico. La cuenta regresiva está en pleno desarrollo. Esta semana, de hecho, debería entrar en la recta final de la definición de quién ocupará la banca que dejó vacante Francisco Meneghini, más allá del exitoso inicio del interinato de Jhon Valladares, con el triunfo sobre Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

    Azul Azul está en pleno trabajo. De hecho, en los últimos días ha acelerado las gestiones para llegar a una convicción respecto de quién es el profesional idóneo para enrielar al equipo estudiantil. En esta fase, por ejemplo, ha realizado una gestión clave.

    A través del gerente deportivo, Manuel Mayo, quien ha mantenido estricto secreto, los laicos han entrevistado a los candidatos que más entusiasmo generan. La idea es cerrar esta semana al reemplazante de Paqui. La lista incluye un nombre familiar, una vieja aspiración, una apuesta y una exfigura de Boca Juniors. Los azules están dispuestos a invertir: cuentan con US$ 1,2 millones por año para el nuevo conductor. La cifra, prácticamente, dobla la que percibía el despedido Meneghini.

    Cuerpo técnico azul, una vieja aspiración, una apuesta y una exfigura de Boca: los entrevistados para la banca de la U

    Martín Lasarte es una de las opciones que fue contactada. Machete estuvo en el club entre 2014 y 2015 y obtuvo tres títulos: el Campeonato Nacional de 2014, y la Supercopa y la Copa Chile del año siguiente. Además, dirigió a la Selección en el fallido intento por clasificar al Mundial de Qatar. Fue el encargado de cerrar ese proceso.

    Sin embargo, lo que más llama la atención en su caso es la conformación del cuerpo técnico, plagado de jugadores que integraron alguna vez el plantel universitario. En la dirigencia, de hecho, entusiasma la posibilidad de inyectarle, por esa vía, una dosis de ‘sangre azul’ al equipo: en el staff del estratega figuran el exdefensor Mauricio Victorino, como asistente técnico, y el exguardameta Esteban Conde, como preparador de arqueros. Se agrega el preparador físico Marcelo Tulbovitz. Este último, quien estuvo durante el título de Machete en la temporada 2014, también trabajó junto a Marcelo Gallardo, en River Plate.

    Martín Lasarte. (Foto: @nacional)

    Otra opción familiar para el mercado chileno que está sobre la mesa es Eduardo Berizzo. El también exseleccionador (sucedió a Lasarte en la Roja) suele aparecer como candidato cada vez que los laicos buscan estratega. Lo fue, de hecho, después de la salida de Gustavo Álvarez, aunque sus elevadas pretensiones económicas terminaron por alejarlo.

    Seduce su profesionalismo y la condición de exayudante de Marcelo Bielsa, aunque en su carrera como entrenador principal, que incluye un título con O’Higgins y pasos por el Celta de Vigo, el Sevilla, el Athletic de Bilbao, en España; y el León, en México, ha dado muestras suficientes de que su estilo de juego es distinto al de quien, actualmente, dirige a la selección de Uruguay.

    Una sorpresa y un caudillo

    El listado incluye una sorpresa: Javier Gandolfi. Argentino nacionalizado mexicano, desarrolló una interesante carrera como jugador: militó en River Plate, el club en que se formó, Talleres de Córdoba, Arsenal de Sarandí, en Argentina, Jaguares de Chiapas y Tijuana, en México. En su segundo paso por la escuadra de la banda sangre fue compañero de un emblema de los universitarios: Marcelo Salas.

    Como técnico, tiene tres experiencias: entre 2022 y 2023 adiestró a Talleres, con un 58% de rendimiento. En 2024 trabajó en Independiente del Valle, con un 62,3 por ciento de efectividad.

    La última banca en la que estuvo fue en la de Atlético Nacional de Medellín, en Colombia, donde su productividad decayó a un 54,2 por ciento. En el equipo de Medellín logró la Superliga de Colombia, el año pasado.

    La baraja la cierra Fernando Gago. Como futbolista, luce un currículo de lujo: surgió en Boca Juniors y luego llegó hasta el Real Madrid. También militó en el Valencia y en la Roma. Sus problemas físicos conspiraron en contra de la consagración definitiva. Aún así, integró la selección argentina, con la que fue finalista en el Mundial de Brasil, en 2014, y en la Copa América de 2015.

    Como técnico, Pintita también ha sido exitoso. Debutó en Aldosivi y tardó poco en dar el salto a Racing, uno de los grandes del fútbol argentino. En la Academia permaneció entre 2021 y 2023. Al año siguiente, dio su primer salto al exterior, para sentarse en la banca del Guadalajara, donde cosechó un 54 por ciento de rendimiento.

    El exvolante volvió a Boca Juniors en la nueva función. En la banca xeneize alcanzó un 64% de efectividad. Su última estación se produjo en el fútbol mexicano, donde el año pasado dirigió al Necaxa, con un 35% de productividad.

    En su caso, el interés mayor, al margen de sus ideas técnicas, es el ascendiente que puede generar en el plantel a partir de su currículo.

    Más sobre:Universidad de ChileLa Tercera PMLa UMartín LasarteEduardo BerizzoJavier GandolfiFernando GagoFútbolFútbol Nacional

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