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    EN VIVO

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Azules y Piratas se enfrentan en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la séptima fecha del torneo.

    Los conjuntos chocan por la séptima fecha de la liga. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Coquimbo Unido 0-0 Universidad de Chile

    11′: Con problemas

    La presión alta de los locales genera errores en la sallida de balón universitaria.

    9′: Primera ocasión local

    Azócar recibió un pase en profundidad, controló, pero la marca de Calderón lo entorpeció para que no anotara.

    5′: Un inicio dinámico en Coquimbo

    Los locales presionan la salida azul para intentar robar el balón.

    Comenzó el encuentro

    El encargado de impartir justicia

    Mathías Riquelme será el árbitro principal del partido.

    A punto de iniciar

    Los equipos ya salieron a la cancha.

    Sin técnico oficial

    Francisco Meneghini fue despedido de la banca azul, por lo que el encuentro lo dirige Jhon Valladares como interino.

    Cómo llegan

    Coquimbo es sexto en la clasificación con nueve unidades, mientras que los universitarios ocupan la posición 13° con siete puntos.

    Los nombres de Caputto

    Los titulares de la U

    Buenas Tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a un nuevo partido de la Liga de Primera. En esta ocasión, Coquimbo Unido recibe en su estadio a Universidad de Chile.

    Más sobre:Minuto a minutoUniversidad de ChileCoquimbo Unido

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