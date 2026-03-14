En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera
Azules y Piratas se enfrentan en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la séptima fecha del torneo.
Minuto a minuto
Coquimbo Unido 0-0 Universidad de Chile
11′: Con problemas
La presión alta de los locales genera errores en la sallida de balón universitaria.
9′: Primera ocasión local
Azócar recibió un pase en profundidad, controló, pero la marca de Calderón lo entorpeció para que no anotara.
5′: Un inicio dinámico en Coquimbo
Los locales presionan la salida azul para intentar robar el balón.
Comenzó el encuentro
El encargado de impartir justicia
Mathías Riquelme será el árbitro principal del partido.
A punto de iniciar
Los equipos ya salieron a la cancha.
Sin técnico oficial
Francisco Meneghini fue despedido de la banca azul, por lo que el encuentro lo dirige Jhon Valladares como interino.
Cómo llegan
Coquimbo es sexto en la clasificación con nueve unidades, mientras que los universitarios ocupan la posición 13° con siete puntos.
Los nombres de Caputto
Los titulares de la U
Buenas Tardes
El Deportivo les da la bienvenida a un nuevo partido de la Liga de Primera. En esta ocasión, Coquimbo Unido recibe en su estadio a Universidad de Chile.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.