    El millonario sueldo de Eduardo Berizzo que lo hace una carta imposible para la U

    El exentrenador de la Roja apareció entre las opciones para reemplazar a Gustavo Álvarez, sin embargo, su alto salario lo trasformó rápidamente en una alternativa inviable.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    El millonario sueldo de Eduardo Berizzo que lo hace una carta imposible para la U. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile ya inició el análisis para definir su cuerpo técnico de 2026, luego de la sorpresiva decisión de Gustavo Álvarez de anunciar su salida. Mientras el club negocia con el adiestrador argentino para resolver su desvinculación, uno de los nombres que surgió es Eduardo Berizzo. Sin embargo, su alto costo salarial rápidamente lo dejó fuera de cualquier opción real.

    La exigencia económica del exseleccionador de Chile es clara. El Toto pide alrededor de 1,5 millones de dólares por temporada, una cifra muy superior a los parámetros que maneja Azul Azul. En La Cisterna lo consideran un monto fuera de mercado.

    El presente económico del club, sumado a la situación contractual de Álvarez, vuelve aún más inviable cualquier operación de alto costo.

    Eduardo Berizzo en su último partido dirigiendo a la Roja.

    En este escenario, el nombre de Berizzo pierde sentido. Su historial reciente tampoco fortalece su candidatura. Tras su exitoso paso por O’Higgins, donde obtuvo el Apertura 2013 y la Supercopa 2014, sus únicos títulos como entrenador, el exdefensor dio un salto a Europa con pasos dispares. En Celta de Vigo vivió su mejor etapa, alcanzando la semifinal de la Europa League en 2017, pero posteriormente sufrió malas campañas en Sevilla y Athletic Club.

    Sus pasos como seleccionador tampoco fueron positivos. Primero dirigió a Paraguay, con un rendimiento de 36%, y luego asumió en Chile, donde apenas logró un 37% de productividad y salió en medio de malos resultados. Su experiencia más cercana en León de México también terminó con salida anticipada antes de completar un año.

    Por otro lado, la diferencia de criterios entre Álvarez y la dirigencia ha sido respecto al armado del plantel. El DT pretendía que las ganancias del año, incluida la recaudación de US$ 2,6 millones por la Copa Sudamericana, se traduzcan en un equipo más competitivo. La gerencia, encabezada por Michael Clark, insiste en mantener una administración ordenada en el ámbito financiero. Ese choque fue transparentado por el estratega.

    Ahora, la prioridad en el Centro Deportivo Azul es resolver la situación de Álvarez durante la semana, según la programación informada por Clark. Mientras tanto, la opción de Berizzo queda descartada por razones económicas.

