A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno

Año a año, Fernando Zampedri agranda su presencia estelar en la historia del fútbol nacional. El delantero arribó a Universidad Católica para la temporada 2020 desde Rosario Central, por petición de Ariel Holan, y paulatinamente se fue convirtiendo no solo en el capitán y referente de los cruzados. También ha derribado cuanto récord se le puso por delante para erigirse en uno de los grandes goleadores del campeonato.

Fue un término de año especial para el argentino nacionalizado chileno. Antes del último partido contra Unión La Calera, se selló su renovación con la UC, ampliando el idilio que fue forjando con los cruzados. Con la victoria sobre los cementeros, el equipo de Daniel Garnero consiguió la clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores, como Chile 2. El futbolista oriundo de Chajarí jugará la máxima competencia de clubes del continente con el cartel de hexagoleador.

Con 16 tantos en 25 partidos de la Liga de Primera (uno cada 136 minutos), el Toro se erigió en el máximo artillero del torneo local por sexta vez consecutiva. Sigue agrandando su propia marca, toda vez que el año pasado ya se había convertido en un inédito pentagoleador de los campeonatos nacionales (de dos ruedas, por lo demás). Quien podía amagarlo en la última jornada era Leonardo Valencia, de Audax Italiano. Hizo uno en el triunfo audino sobre Colo Colo. Quedó en 15.

El 9 de la UC alcanza la marca de Esteban Paredes, hasta hoy el único que contaba con seis títulos de goleo en la máxima categoría. La diferencia está en que el retirado emblema de Colo Colo logró la mayoría de esos logros en torneos cortos y no fueron consecutivos. El registro del Tanque es el siguiente: Apertura 2009 (con Santiago Morning), Clausura 2011, Clausura 2014, Apertura 2014, Clausura 2015 y Torneo Nacional 2018 (todos en el Cacique).

Lo que realza el hito de Zampedri es que han sido campeonatos largos y en continuado. En total, el argentino-chileno suma 113 goles en la Primera División. La única vez en que compartió el cetro de artillero fue en 2021, con Gonzalo Sosa, que estaba en Deportes Melipilla, con 23 anotaciones.

“Feliz, porque cerramos el año de gran forma. Cuando empezamos a transitar el año, no nos esperamos estar en este lugar. Volver al Claro Arena, a San Carlos de Apoquindo, nos hizo muy bien. Feliz por conseguir entrar en la Copa Libertadores, el club se lo merece”, declaró el atacante, después del choque contra los caleranos, bajando la persiana del 2025 en la precordillera.

Más allá de la liga chilena

La relevancia de que Zampedri sea hexagoleador no radica netamente en el fútbol local. Abarca lo continental y más allá. Haciendo la revisión de las 10 ligas de la Conmebol, no es común que un futbolista sea el artillero de su campeonato más de cuatro veces al hilo. Por lo mismo, este logro se afianza en el podio de las mejores plusmarcas en Sudamérica. El Toro, incluso, supera al mismísimo Diego Maradona. El Diez fue goleador del torneo argentino en cinco ocasiones, pero cuatro de manera seguida (en Argentinos Juniors): Torneo Metropolitano 1979, Nacional 1979, Metropolitano 1980 y Nacional 1980.

Tomando como referencia la región, el Toro iguala la marca que hizo Fernando Morena en Uruguay. El otrora técnico de Colo Colo fue goleador del torneo charrúa seis veces consecutivas con Peñarol: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 y 1978. En su carrera se agrega una más, en 1982. El récord a nivel continental le pertenece al argentino Atilio García, quien llegó a ser heptagoleador con Nacional de Montevideo, entre 1938 y 1944. En total, este fallecido exfutbolista nacionalizado uruguayo fue ocho veces el artillero de la liga oriental con la camiseta del Bolso.

En el caso de las grandes ligas de Europa, se puede decir que Fernando Zampedri está a la par de Kylian Mbappé. El astro francés, hoy en el Real Madrid, fue hexagoleador de la Ligue 1 con el PSG: desde la campaña 2018-2019 hasta la 2023-2024. Al igual que el delantero de la UC, en una ocasión compartió el cetro de goleador. Fue en la liga 2019-2020, donde hizo 18 tantos junto a Wissam Ben Yedder, del Monaco. En Francia también hay un pentagoleador. Se trata de Jean-Pierre Papin, campeón de goleo cinco veces seguidas con Olympique de Marsella (1988, 1989, 1990, 1991 y 1992).

En LaLiga de España, está el caso de Lionel Messi. La Pulga fue el Pichichi en ocho ocasiones, sin embargo cinco fueron las consecutivas: 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. También hay un pentagoleador en la Bundesliga de Alemania: Robert Lewandowski. El polaco, actualmente en el Barcelona, fue el artillero desde 2018 hasta 2022, con Bayern Múnich.