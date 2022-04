La amarga despedida de Martín Lasarte: “No le temo a la palabra fracaso; está claro que no cumplimos el objetivo”

El adiós de Martín Lasarte ya es oficial y total. El viernes, el director deportivo de las selecciones nacionales, Francis Cagigao, había anunciado que el técnico uruguayo no continuaría al frente de la Selección. Hoy fue el turno de Machete de ratificar su salida y, principalmente, de analizar el fracaso de un proceso que tuvo que rematar sin haber conseguido la meta para la que fue contratado: clasificar a la Roja al Mundial de Qatar.

El técnico uruguayo asume su responsabilidad. “El criterio de éxito o fracaso va relacionado con el diagnostico que se hace al principio. Cuando empieza una clasificatoria todos quieren clasificar, en el inicio para Venezuela y Brasil no es lo mismo fracaso o éxito. Está claro que nosotros aceptamos las reglas del juego, no le tengo miedo a la palabra fracaso, está claro que no cumplimos el objetivo”, plantea de entrada.

Más tarde, eso sí, intentaría relativizar culpas. “Somos responsables de no conseguir la situación que queríamos conseguir. Creo que hay cosas que nos rodearon, a todas las selecciones y en particular a Chile, como la pandemia. No puede ocurrir que en unas Clasificatorias te cambien los partidos y te pongan tres encuentros de visita”, puntualiza. Sin embargo, ni ese argumento atenúa lo que dice estar sintiendo. “Tengo el mismo dolor hoy, la misma sensación de duelo que hemos sentido todos estos días”, revela.

Lasarte, en la banca de Chile, en el partido ante Argentina, en Calama (Foto: AFP)

El recambio y el agradecimiento

Lasarte se muestra preocupado respecto de la escasez de jugadores preparados para tomar el recambio de la Generación Dorada. “Yo soy muy pro Chile, a mi me han tratado muy bien acá. Puede ser que me falte alguno pero empiezo a pensar en (Erick) Pulgar, (Tomás) Alarcón, (Pablo) Galdames que han ido a Europa y en algunos de esos casos no terminan de afirmarse. El fútbol de Sudamérica es distinto, siempre están los mismo en los torneos internacionales”, analiza.

Luego, deja fluir su gratitud hacia Chile. “Acá me sentí bien, fui feliz. El otro día, en la última conferencia de prensa como entrenador, lo dije. Hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, a ayudar al proceso para que mejoremos. Ojalá acá no haya discusiones externas, buscar culpables. Ojalá que se tome lo que se puede mejorar, lo que pasó ya no se puede modificar, pero sí se pueden hacer cosas de futuro”, expone. “Quiero agradecer y no es de populismo, pero me siento muy bien en este país. Al ciudadano de este país, agradecerle a los utileros, a la gente de Juan Pinto Durán, a la parte médica, a la gente de la cocina, a todos los funcionarios. Todos han sido excelentes compañeros de trabajo y, fundamentalmente, no dejemos de lado en que venga un nuevo proceso, que esta situación no vuelva a ocurrir en el futuro”, añade.

Lo único que lo saca de la armonía fue la consulta respecto de un eventual vínculo con un representante, que haya incidido en las convocatorias. “¿A vos te parece que me voy a ligar a un representante?. Repaso y repaso y cité a los que había que citar. Quizás me equivoqué en uno, pero nunca ligado a que alguien me dijera a quién tenía que citar, me hubiese ido para la casa en ese momento”, concluye, categóricamente.