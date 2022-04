¿Carlos Campos o Leonel Sánchez? Los históricos de la U marcan su tendencia para el definir al máximo ídolo azul

El fallecimiento de Leonel Sánchez fue un golpe amargo para el fútbol chileno. El referente de Universidad de Chile murió en la madrugada del sábado, horas antes del clásico universitario entre los laicos y Universidad Católica, partido que terminó con victoria por 2-1 para la escuadra que dirige Cristian Paulucci.

La partida del exatacante instala un debate mayúsculo en la hinchada azul: ¿quién es el máximo ídolo del Romántico Viajero? Una discusión que, a priori, tiene muchísimas aristas, pero en la cual los históricos no tienen dudas. Los referentes del conjunto estudiantil eligen a Leonel como el jugador más importante de su historia, incluso por sobre Carlos Campos, un goleador de máxima clase, que falleció en noviembre de 2020. El Tanque, incluso, destaca por ser el máximo anotador frente a Colo Colo, el archirrival. Marcelo Salas, otro que muchos hinchas identifican, no es nombrado. El Matador fue el artífice del torneo de 1994, que devolvió a los azules a lo más alto del torneo nacional tras 25 años sin títulos, además de goleador de la Roja. Lo mismo ocurre con Johnny Herrera. Ninguno parece estar a la altura de los viejos estandartes.

Más allá de las comparaciones, la trayectoria de Sánchez y Campos los pone en lo más alto del club. Por lejos, son los jugadores más identificados con la institución. “Centro de Leonel, gol de Campos”, recuerdan los hinchas más acérrimos sobre la época dorada del Ballet Azul, en la que ambos jugadores destacaron. Sánchez ganó seis títulos de azul en Primera División (1959, 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969). Jugó 412 partidos con el club de sus amores, en los que convirtió 167 goles. Además tuvo cuatro periodos como técnico estudiantil (1985, 1987, 1989 y 1990). Campos, por su parte, consiguió la misma cantidad de trofeos locales, pero convirtió más goles (199). Es recordado, porque una vez que los azules no quisieron renovar su vínculo, el delantero no quiso seguir jugando, más allá de tener ofertas. “Yo no voy a jugar en ninguna parte más. No voy a jugar nunca más al fútbol y así lo cumplí: jugar solamente en la U. Tener el recuerdo de mi institución, esa que me crió, formó como jugador y persona”, dijo en una entrevista concedida años atrás.

Para los históricos del club, no hay duda. Leonel es el máximo, pese a los reconocimientos que no se guardan sobre Campos. “(Leonel) Él ha perdurado en el tiempo. Creo que si se tiene que elegir un ídolo, es él. No solo fue ídolo en la U, sino que para todo Chile. Yo creo que estamos ante el mayor ídolo de la historia. Y cualquiera te diría lo mismo”, declara César Vaccia a El Deportivo, quien fuera bicampeón con los estudiantiles, gracias a los títulos de Primera División que consiguió entre 1999 y 2000, como DT.

Ernesto Alvarez, Carlos Campos, y Braulio Musso, Ramírez y Leonel Sánchez en 1961. (Imagen: Revista Estadio)

El estratega, incluso, le perdona a Leonel el haber jugado en el Cacique, en la época del 70. “En ese minuto, los dirigentes se portaron mal. Él es un ser humano, un tipo profesional. Nadie puede negar que él es de la U. Fue una situación muy específica. Jugó en varios clubes”, complementó.

Rodrigo Goldberg, en tanto, se alinea con la opinión del estratega y destaca lo realizado también por el Tanque: “Lo que pasa es que también está Campos, pero, probablemente, Leonel sea uno de los más icónicos, es mucho más transversal. Nosotros, los de la U, pensamos que Leonel es solo nuestro, pero él es de todo Chile. Cuando se habla del Mundial del 62, se habla de Leonel. Nosotros lo apropiamos, pero le pertenece a todos. Probablemente, sea el mayor símbolo”.

Alberto Quintano, uno de sus excompañeros, también destaca a Sánchez: “Fue ídolo nuestro, fue nuestro gran representante, como jugador, capitán y es un símbolo de la U”, dice el exdefensor. “Don Leo era una persona muy especial, han pasado muchos jugadores, marcó una época y es un ícono en la U, junto a Carlos Campos”, agrega Luis Musrri.

El Polaco prefiere no entran en comparaciones y valorar a ambos por igual. “Yo prefiero saber que los disfruté a los dos, los pude tener. Ellos son dos grandes jugadores y siempre los voy a tener en el recuerdo, al igual que la gente”, complementó el otrora delantero de los laicos.

Pese a que Sánchez ha golpeado el corazón de los hinchas azules, como por ejemplo cuando dijo que “Colo Colo es Chile”, los históricos no se hacen problema, subrayando que se trata de una voz autorizada. La de una leyenda. “Don Leo, con su trayectoria y forma de ser, está más allá de los colores. Es un ídolo a nivel nacional y especialmente de la U. Que haya jugado en Colo Colo lo engrandece más aún. Tiene el respeto de todos. Sobre los dichos, él es una persona y tiene derecho a decir y expresar sus sentimientos. Él se hace responsable de eso. Las críticas de un ídolo tienen que ser escuchadas más aún. Él tiene que decir lo que piensa”, manifestó, por su parte, Víctor Hugo Castañeda.

“Uno lee y escucha porque no vivió esos momentos, pero tuvo diferencias con el club, con la dirigencia de ese momento. Sabíamos que tenía su carácter. Él pudo haber sido de los primeros futbolistas que vistió las dos camisetas, era parte del profesionalismo que él tenía. Él amaba el fútbol y eso no mancha lo que es Leonel para la institución”, dice, por su parte, Marco Olea, exatacante universitario.

Ronald Fuentes coincide, asegurando que su paso por los albos fue intrascendente, pese a que fue campeón con los albos en 1970, ya que el Gran Leonel se identificó siempre a muerte con los colores de los estudiantiles. “No es relevante. Nadie se acuerda de eso, ni siquiera los hinchas de Colo Colo”, afirma el mundialista.