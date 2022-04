Alexandra Benado, ministra del Deporte: “El Estadio Nacional no está en condiciones de recibir megaeventos de lo que sea”

Es viernes en la tarde en el edificio de calle Fidel Oteíza, en Providencia, y la ministra del Deporte, Alexandra Benado, está contenta, porque ese mismo día se promulgó la ley que obliga a los clubes a contratar a sus jugadoras. Ella, una destacada exfutbolista y seleccionada chilena, no esconde su satisfacción por este logro, una de sus banderas de lucha desde su época en los pastos.

¿Cuál es su sensación tras la promulgación de la ley?

Es bonito. La verdad es que ha sido un día súper histórico, súper emocionante. No solo por la promulgación de la ley en sí, sino que por todo lo que significa. Han sido décadas de lucha de muchas mujeres; muchas futbolistas, dirigentes, entrenadoras... Todo el mundo y la gran familia del fútbol femenino estaban esperando este momento. Mi reconocimiento especial a la Anjuff, por su trabajo incansable respecto específicamente al proyecto de ley; a las diputadas Marisela Santibáñez y Érika Olivera, que lideraron como mujeres este proyecto dentro de los parlamentarios que hicieron esta moción. Y me toca también en lo personal. Obviamente, muy emocionada, ya que pudimos promulgar la ley con el Presidente y la ministra de la Mujer (Antonia Orellana) en la casa de Palestino.

¿Qué le produce que algunos clubes manifiesten su descontento?

Yo creo que hay dos formas de mirarlo: una, que podría ser del punto de vista de decirles a los clubes que es una ley que va a ser promulgada y se tienen que adecuar y punto, que no es mi ánimo. Y la segunda forma de mirarlo es invitando a los clubes a que se acoplen a la ley y sean parte de su implementación. Esta ley tiene una gradualidad y recién a los tres años van a tener que contratar a todas las jugadoras. Yo los invitaría a que trabajáramos en conjunto. Abro las puertas del Ministerio, a través de todas sus herramientas posibles. La ley dice además que en los primeros cinco años están disponibles los mecanismos de financiamiento del IND, como el Fondeporte y las donaciones. Así que los invito a sumarse.

Tampoco a algunas instituciones les gustaron sus palabras en este diario sobre la separación de la ANFP y la Federación. ¿Cómo tomó esas reacciones?

Yo creo que todo el mundo aquí está en libertad de poder opinar sobre las declaraciones que cada uno puede hacer. Quiero recalcar que no es algo que haya puesto yo sobre la mesa, sino que es una necesidad que viene hace tiempo; otras administraciones anteriores de la ANFP lo han planteado, también la Conmebol y la FIFA. Es el único país donde esta situación se presenta. Por lo tanto, más que seguir en la polémica directa, pienso que es algo que la Federación y la ANFP tienen que revisar y ojalá llegue a buen puerto.

A diferencia de su antecesora, Cecilia Pérez, ¿por qué no utiliza la oficina del Estadio Nacional?

Bueno, porque este es el Ministerio. Desde aquí se hacen las políticas públicas, aquí están los funcionarios y las funcionarias, y me parece absolutamente coherente que tanto yo como el resto del equipo estemos a disposición de ellos, de los equipos de las distintas divisiones. Que estemos constantemente comunicándonos con el IND, que está aquí. Nunca se nos ocurrió ir al Estadio Nacional. Sé que allá están los deportistas, está el CAR y nosotros estamos permanentemente visitando el lugar. Entonces, siempre nos estamos moviendo. Pero desde donde nosotros tenemos que operar es desde aquí, desde el ministerio.

¿Qué van a hacer con esa oficina, ya que además hubo una alta y polémica inversión para acondicionarla?

No hemos tomado una decisión directa con respecto a eso. Hay que revisar todas las instalaciones. Tú sabes que hay muchas obras en el Estadio Nacional, se está construyendo mucha infraestructura para los Panamericanos y Parapanamericanos, así que no hemos tomado una decisión. Hay que revisarlo y ver qué uso se le da para que sea bueno para el deporte en general.

Hablando del Nacional, vienen muchos conciertos y las productoras mantienen las esperanzas de que se realicen en el coliseo, a pesar de su declaraciones anteriores.

Quiero ser súper honesta y súper responsable en decir esto: hoy día, el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir megaeventos de lo que sea. Ni espectáculos, ni deportivos. Nada que sea un evento masivo que implique que no podamos controlar la seguridad, los entornos y sobre todo que pueda retrasar las obras, que ustedes saben, ya tenemos plazos que están muy acotados. Hemos hecho todos los esfuerzos en estas tres semanas para abrir lo antes posible el coliseo...

Pero nunca en abril, como dijo anteriormente.

Es que nunca hubo posibilidades de que fuera a fines de este mes. Las obras del Parque Estadio Nacional, sobre todo de la explanada que va circunvalando el coliseo mismo, tuvieron dos plazos que atrasaron todo: uno en mayo y otro para el segundo semestre. El Presidente Boric fue electo para gobernar y para solucionar problemas, pero también hay que ser responsable y mirar un poquito cómo hemos llegado a esta instalación y las cosas que venimos arrastrando que hemos tratado de mejorar.

¿Se sintió decepcionada por esta sorpresa?

Más que decepcionada, lo importante es que en estas tres semanas hemos tomado hartas decisiones respecto de Santiago 2023: cambiamos el directorio, pusimos una nueva directora ejecutiva al frente de la Corporación, hemos trabajado con los equipos de infraestructura del Ministerio y del IND para tener un plan muy ajustado y muy al día de lo que viene en cuanto a las obras. Diría que es mejor enfocarse en lo que viene. De ahora en adelante es nuestra responsabilidad, yo me hago cargo de eso.

¿Panam Sports está preocupado por el retraso?

Hemos tenido muy buenas reuniones con Panam Sports, con Neven Ilic, con la Corporación, con el COCh... Estamos absolutamente alineados todos los actores. Aquí yo quiero volver a recalcar que Santiago 2023 son unos juegos tan importantes y tan grandes que es un evento de Estado y así hay que mirarlo. Tenemos que darle continuidad a lo que hemos hecho hasta ahora. Tuvimos muy buenas reuniones y estamos pensando todos en el mismo objetivo.

Hace un tiempo, Universidad de Chile estuvo haciendo gestiones por un terreno. ¿Ha habido algún avance al respecto?

No he conversado con la dirigencia de Universidad de Chile. No sé si tienen como proyecto levantar el estadio propio. Yo he dicho públicamente que sé que es una genuina y sentida voluntad de la Universidad de Chile y de sus hinchas, pero hasta el momento no he tenido ninguna conversación con los dirigentes al respecto.

Este miércoles es el día del deporte. ¿Tienen preparado algún anuncio?

Sí, hay un par de líneas que hemos estado tratando de diseñar para complementar el programa de gobierno, que tienen que ver con la mirada territorial que le queremos dar al deporte. Queremos y pensamos que tenemos que incidir directamente en los territorios y trabajar con las organizaciones deportivas de base, con los clubes barriales... Que podamos diseñar junto a ellos políticas que tengan que ver con la actividad física, con el deporte, con las primeras infancias. También vamos a trabajar con los adultos mayores. Ahí el sello tiene que ver con la participación, la inclusión, la integración y cómo podemos articularlo con la infraestructura deportiva. Hemos estado estudiando mucho con la División de Infraestructura la cantidad que está en desuso o tiene un uso subvalorado, así que ahí podemos tener una influencia grande desde el Ministerio.

El Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Benado y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Foto: Cristóbal Escobar/AGENCIAUNO.

Sus antecesoras eran bien activas en redes sociales cuando eran ministras, usted no lo es tanto. ¿Es parte de su estilo?

No soy muy adicta a las redes sociales. Antes de ser ministra, siempre las ocupé para cosas personales, cosas más familiares. Entiendo que hoy es un medio de comunicación muy importante, pero en general trato de ser prudente y que lo que se resalte, más allá de mi opinión personal o cosas determinadas hacia mí, es lo que está haciendo el Ministerio o los deportistas y tratar de postear cosas que tengan que ver con ellos.

¿Se van a reasignar algunos recursos en algunas áreas, como por ejemplo en el deporte paralímpico?

Qué bueno que me lo preguntes. Hemos tenido reuniones con Copachi, con su presidente Sebastián Villavicencio y con la directiva de los deportistas paralímpicos, y lo que les manifesté frente a todas sus necesidades, que son absolutamente válidas, es que yo me voy a presentar siempre frente a ellos no haciendo promesas que no pueda cumplir. Si en algún momento se prometieron recursos que no están asignados para este año, lo vamos a tener que revisar. No podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir, pero sí existe una tremenda brecha entre el deporte convencional y el paralímpico adaptado. Y no solo ahí, sino que hay una brecha de género dentro del mismo deporte paralímpico. Hay diferencias entre recursos y capacitaciones asignadas en hombres y mujeres, por ejemplo, y ahí tenemos que hacer un trabajo grandísimo.

¿Están buscando una figura representativa para Santiago 2023 tras la salida de Fernando González?

Estamos en eso, han sido tres semanas intensas, pero lo tenemos pendiente. Hay tres directores o directoras que tienen que ser designados: uno que designa el IND; otro que va directamente por la exintendencia, pero tenemos que ver una patita con Contraloría que estamos viendo qué sucede, porque ahora está la figura del delegado presidencial y del gobernador... Hemos tenido conversaciones con el gobernador (Claudio) Orrego, hemos visto su entusiasmo por querer estar con nosotros y a nosotros nos gustaría, pero estamos esperando que se defina en Contraloría. Yo ya le manifesté mi disposición a que él formara parte del directorio. Y también estamos buscando en el equipo quién podría representar y estar en ese cupo de deportista.

Hace unos días la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo revocó un fallo que le impedía competir al ciclista Antonio Cabrera. Sin embargo, su federación sigue sin autorizarlo. ¿Qué le parece esa situación?

No quiero emitir un juicio muy directo. Lo que le pasa al deportista es una situación personal, pero efectivamente hay una normativa en el Proddar que cuando un deportista o una deportista está involucrado en un caso de violencia intrafamiliar y la denuncia es declarada admisible, se suspende la beca hasta que haya una sentencia. Si la sentencia es absolutoria, se devuelve retroactivamente. Pero eso es una situación del deportista. Y con respecto a la situación con la federación, tengo entendido que le suspendió la licencia, pero la Comisión Nacional de Arbitraje la revocó y la federación no la quiere devolver. Es una situación muy lamentable para el deportista, de la cual no nos podemos hacer cargo porque no podemos obligar a la federación. Nosotros esperamos que las partes lleguen a buen puerto. No he hablado con Antonio Cabrera, pero sí mi equipo, que ha estado en comunicación para ver cuál es su situación.

Él decía que le daba miedo de que lo mataran y hablaba de mafias. ¿Qué piensa de eso?

Es difícil, no he conversado con la Federación de Ciclismo. Entiendo que la próxima semana tenemos una audiencia de ley de lobby. Creo que es importante ver las partes que están involucradas. Nunca va a ser bueno ni que un deportista se vea implicado en una situación de violencia intrafamiliar ni que un deportista sienta que su federación lo está amenazando o que sienta peligro por su vida por un tema más dirigencial o administrativo.

¿Qué es lo más importante que le encomendó el Presidente Boric en este periodo inicial en el Mindep?

Yo creo que lo más importante es estar cerca de las personas. Tenemos una ciudadanía que hoy está muy empoderada, que es muy participativa, pero que además está esperando mucho de nosotros. Por lo tanto, lo más importante es estar en terreno con las personas, con los deportistas, con las organizaciones y en el fondo atender sus necesidades y ser capaces de llevar todas las políticas públicas con todos sus ejes a los territorios.