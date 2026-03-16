SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cuenta regresiva en la U: días clave en Azul Azul para elegir al nuevo técnico

    Tras la salida de Francisco Meneghini, Azul Azul acelera la búsqueda de su reemplazante. El fallido acercamiento con Jorge Fossati marcó el inicio del proceso, mientras el club se fija como plazo la octava fecha para definir al nuevo entrenador.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cuenta regresiva en la U: los días clave en el CDA para elegir al nuevo técnico azul. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La salida de Francisco Meneghini abrió una semana decisiva en Universidad de Chile. Entre una negociación fallida, definiciones internas y el triunfo sobre Coquimbo Unido con Jhon Valladares como técnico interino el club vive días clave para definir al sucesor en la banca azul.

    El primer nombre que apareció en la lista de nombres del directivo fue el del uruguayo Jorge Fossati. El técnico de 73 años fue contactado por la secretaría deportiva como una alternativa con experiencia en la conducción de planteles y trayectoria en el fútbol sudamericano.

    Sin embargo, el acercamiento fue breve. El diálogo entre las partes se limitó a una única reunión virtual vía Zoom que no logró generar avances.

    El perfil que busca la dirigencia

    Mientras continúa el proceso de búsqueda, en Azul Azul trabajan con criterios definidos para el nuevo entrenador. Entre ellos aparece la necesidad de un técnico que conozca el fútbol chileno, que pueda instalar rápidamente una idea de juego y que tenga liderazgo dentro del camarín.

    El plantel azul cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, por lo que en el club consideran clave la llegada de un entrenador con autoridad y manejo de grupo.

    Además, dentro del análisis interno también se evalúa fortalecer el área física del equipo, considerando la cantidad de lesiones que han afectado al plantel en el último tiempo.

    En esa línea, la dirigencia también trabaja con un horizonte temporal. Manuel Mayo explicó que la intención es contar con el nuevo entrenador antes de la octava fecha del campeonato, programada para el primer fin de semana de abril. “Estamos haciendo un proceso y queremos tomar la mejor decisión posible”, afirmó.

    Mientras se resuelve la llegada del nuevo técnico, el equipo quedó bajo la conducción interina de Valladares. El exlateral asumió en medio de un escenario complejo, con varias bajas por lesiones y suspensiones. En ese contexto, la U logró un triunfo importante como visitante al imponerse por 1-0 sobre Coquimbo Unido. El único gol del partido fue anotado por Maximiliano Guerrero.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileAzul Azul

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Ipom de marzo: economistas prevén tono de cautela del BC ante incertidumbre externa y un alza en las proyecciones de inflación

    Rentas vitalicias registraron ventas récord en 2025 y se convierte en un año histórico para las aseguradoras

    Bancos podrán liberar casi US$1.000 millones de capital con ajuste normativo propuesto por la CMF, según Deloitte

    La cascada de fake news sobre el conflicto en Medio Oriente que ha inundado las redes

    Rebaja de impuesto a la herencia y repatriación de capitales: expertos enjuician ingresos estimados por el gobierno

    Lo más leído

    1.
    Pellegrini valora la reacción del Betis ante Celta y apunta a la Europa League: “Nos servirá para retomar confianza”

    Pellegrini valora la reacción del Betis ante Celta y apunta a la Europa League: “Nos servirá para retomar confianza”

    2.
    En su mejor campaña del año: Joaquín Niemann se desmorona sobre el cierre y cede la corona en el LIV Golf de Singapur

    En su mejor campaña del año: Joaquín Niemann se desmorona sobre el cierre y cede la corona en el LIV Golf de Singapur

    3.
    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

    4.
    Deportes Concepción entrega detalles sobre el estado de los jugadores que fueron víctimas de una violenta encerrona

    Deportes Concepción entrega detalles sobre el estado de los jugadores que fueron víctimas de una violenta encerrona

    5.
    Su primer título de 2026: Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en una apretada final y se corona en Indian Wells

    Su primer título de 2026: Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en una apretada final y se corona en Indian Wells

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Tarjeta bip! aún domina el pago en el Metro: alcanza el 66% de usuarios y nuevo sistema de tarjetas bancarias es de un 5%
    Chile

    Tarjeta bip! aún domina el pago en el Metro: alcanza el 66% de usuarios y nuevo sistema de tarjetas bancarias es de un 5%

    El oscilante rol del Partido Nacional Libertario en el Congreso tras la llegada de Kast a La Moneda

    Historiador Juan Carlos Arellano y regreso de Baquedano: “Las circunstancias que motivaron su retiro son distintas”

    Ipom de marzo: economistas prevén tono de cautela del BC ante incertidumbre externa y un alza en las proyecciones de inflación
    Negocios

    Ipom de marzo: economistas prevén tono de cautela del BC ante incertidumbre externa y un alza en las proyecciones de inflación

    Rentas vitalicias registraron ventas récord en 2025 y se convierte en un año histórico para las aseguradoras

    Bancos podrán liberar casi US$1.000 millones de capital con ajuste normativo propuesto por la CMF, según Deloitte

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches
    Tendencias

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal
    El Deportivo

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

    Su primer título de 2026: Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en una apretada final y se corona en Indian Wells

    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Los Oscar 2026 coronan a Una Batalla Tras Otra y saldan su deuda con Paul Thomas Anderson

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’
    Mundo

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    La cascada de fake news sobre el conflicto en Medio Oriente que ha inundado las redes

    EE.UU. e Israel apuntan a extensión de la guerra contra Irán mientras republicanos presionan a Trump por cese de hostilidades

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra