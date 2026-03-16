Cuenta regresiva en la U: días clave en Azul Azul para elegir al nuevo técnico
Tras la salida de Francisco Meneghini, Azul Azul acelera la búsqueda de su reemplazante. El fallido acercamiento con Jorge Fossati marcó el inicio del proceso, mientras el club se fija como plazo la octava fecha para definir al nuevo entrenador.
La salida de Francisco Meneghini abrió una semana decisiva en Universidad de Chile. Entre una negociación fallida, definiciones internas y el triunfo sobre Coquimbo Unido con Jhon Valladares como técnico interino el club vive días clave para definir al sucesor en la banca azul.
El primer nombre que apareció en la lista de nombres del directivo fue el del uruguayo Jorge Fossati. El técnico de 73 años fue contactado por la secretaría deportiva como una alternativa con experiencia en la conducción de planteles y trayectoria en el fútbol sudamericano.
Sin embargo, el acercamiento fue breve. El diálogo entre las partes se limitó a una única reunión virtual vía Zoom que no logró generar avances.
El perfil que busca la dirigencia
Mientras continúa el proceso de búsqueda, en Azul Azul trabajan con criterios definidos para el nuevo entrenador. Entre ellos aparece la necesidad de un técnico que conozca el fútbol chileno, que pueda instalar rápidamente una idea de juego y que tenga liderazgo dentro del camarín.
El plantel azul cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, por lo que en el club consideran clave la llegada de un entrenador con autoridad y manejo de grupo.
Además, dentro del análisis interno también se evalúa fortalecer el área física del equipo, considerando la cantidad de lesiones que han afectado al plantel en el último tiempo.
En esa línea, la dirigencia también trabaja con un horizonte temporal. Manuel Mayo explicó que la intención es contar con el nuevo entrenador antes de la octava fecha del campeonato, programada para el primer fin de semana de abril. “Estamos haciendo un proceso y queremos tomar la mejor decisión posible”, afirmó.
Mientras se resuelve la llegada del nuevo técnico, el equipo quedó bajo la conducción interina de Valladares. El exlateral asumió en medio de un escenario complejo, con varias bajas por lesiones y suspensiones. En ese contexto, la U logró un triunfo importante como visitante al imponerse por 1-0 sobre Coquimbo Unido. El único gol del partido fue anotado por Maximiliano Guerrero.
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