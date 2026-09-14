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    El Colorado vibró con la adrenalina y velocidad del Volcom Avalanche 2026

    Cerca de 200 competidores le dieron vida a un electrizante fin de semana de esquí y snowboard, enfrentándose en una frenética bajada masiva cerro abajo.

    Por 
    El Deportivo
    El Colorado fue testigo de una fiesta llena de adrenalina.

    Un fin de semana repleto de emoción, deporte extremo y condiciones climáticas espectaculares fue el que se vivió en el Centro de Montaña El Colorado tras la realización del esperado Volcom Avalanche 2026.

    El evento reunió a cerca de 200 apasionados deportistas del esquí y snowboard, quienes protagonizaron una verdadera “avalancha humana”, deleitando a los presentes con un espectáculo lleno de adrenalina.

    Bajo un formato masivo y sin tregua, los competidores se lanzaron de manera simultánea cerro abajo, desafiando la nieve a máxima velocidad en una recta final donde el primero en cruzar la meta se adjudicaba la victoria.

    La competencia coronó a los reyes de la montaña en sus cuatro categorías:

    Ski Masculino: 1° Lugar – [Ferrio Llibre]

    Ski Femenino: 1° Lugar – [Luna Kawaguchi]

    Snowboard Masculino: 1° Lugar – [Paolo Celle]

    Snowboard Femenino: 1° Lugar – [Catalina Encalda]

    “Vivimos una jornada inolvidable con un nivel deportivo altísimo y un marco de público espectacular. El formato del Volcom Avalanche genera una energía única tanto para los competidores como para quienes vienen a mirar, y las condiciones de la montaña acompañaron de forma perfecta”, destacó Matías López, gerente comercial de Andacor.

    Con esta exitosa edición, El Colorado consolida su presencia en los deportes de cordillera y el desarrollo de eventos de primer nivel que reúnen a la comunidad de la nieve.

    Más sobre:SkiEl ColoradoVolcom Avalanche

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