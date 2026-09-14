El Colorado vibró con la adrenalina y velocidad del Volcom Avalanche 2026
Cerca de 200 competidores le dieron vida a un electrizante fin de semana de esquí y snowboard, enfrentándose en una frenética bajada masiva cerro abajo.
Un fin de semana repleto de emoción, deporte extremo y condiciones climáticas espectaculares fue el que se vivió en el Centro de Montaña El Colorado tras la realización del esperado Volcom Avalanche 2026.
El evento reunió a cerca de 200 apasionados deportistas del esquí y snowboard, quienes protagonizaron una verdadera “avalancha humana”, deleitando a los presentes con un espectáculo lleno de adrenalina.
Bajo un formato masivo y sin tregua, los competidores se lanzaron de manera simultánea cerro abajo, desafiando la nieve a máxima velocidad en una recta final donde el primero en cruzar la meta se adjudicaba la victoria.
La competencia coronó a los reyes de la montaña en sus cuatro categorías:
Ski Masculino: 1° Lugar – [Ferrio Llibre]
Ski Femenino: 1° Lugar – [Luna Kawaguchi]
Snowboard Masculino: 1° Lugar – [Paolo Celle]
Snowboard Femenino: 1° Lugar – [Catalina Encalda]
“Vivimos una jornada inolvidable con un nivel deportivo altísimo y un marco de público espectacular. El formato del Volcom Avalanche genera una energía única tanto para los competidores como para quienes vienen a mirar, y las condiciones de la montaña acompañaron de forma perfecta”, destacó Matías López, gerente comercial de Andacor.
Con esta exitosa edición, El Colorado consolida su presencia en los deportes de cordillera y el desarrollo de eventos de primer nivel que reúnen a la comunidad de la nieve.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.