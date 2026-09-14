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    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    De acuerdo a las cifras, en los seis primeros meses de este año 2026 se registraron 4.900 mascotas que viajaron por el aeropuerto de Santiago.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El ministro de Agricultura, Jaime Campos, el director nacional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Domingo Rojas, y el gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude, entregaron esta jornada recomendaciones para los pasajeros que saldrán desde el terminal aéreo con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, especialmente respecto del traslado de mascotas y el ingreso de productos prohibidos de origen animal y vegetal.

    Al respecto, el gerente general del aeropuerto destacó que en los seis primeros meses de este año 2026 se registraron 4.900 mascotas que viajaron por el aeropuerto de Santiago.

    “La mayoría siendo perros (77%), y el resto felinos, gatos”, detalló.

    En esta línea, el ministro Campos hizo un llamado a la ciudadanía que viaja para que se preparen con tiempo y así puedan contar con las certificaciones pertinentes para que el traslado de sus mascotas sea de acuerdo con la normativa vigente.

    Necesitan tener todas las certificaciones que el Servicio Agrícola y Ganadero nos exigen para asegurarnos que tanto los animales que salen como los animales que ingresan están libres de enfermedades y que no implican riesgo alguno”, indicó.

    En cuanto a qué documentos son necesarios, desde el SAG indicaron que toda la información se encuentra en su sitio web.

    “Trabajamos en tener un proceso seguro, ordenado y lo más simple posible para que puedan viajar con ellas. En ese sentido, hacemos un llamado a los propietarios, tutores, a informarse de los requisitos de los países a los cuales van a viajar, con anticipación, así como iniciar el trámite con la debida antelación de forma de evitar problemas que puedan afectar su experiencia”, sostuvo el director nacional del SAG.

    Este trámite, detalló, “se puede realizar en línea ingresando a www.sag.cl o en nuestra oficina de manera presencial. Es un trámite que tiene un costo cercano a los 30.000 pesos y que dura como máximo 3 días hábiles”.

    Por otra parte, también hizo un llamado a declarar los productos orgánicos de riesgo para evitar exponerse a multas, “ya que el cuidado de nuestro patrimonio fito y zoosanitario debemos hacerlo todos en conjunto”.

    Las multas, recordó, van desde 3 a 150 UTM. Es decir, desde $215 mil hasta $10 millones de pesos aproximadamente, dependiendo de la gravedad de la infracción.

    Más sobre:Fiestas PatriasNacionalSAGMascotasViajes

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