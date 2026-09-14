Kast, ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se descarta cita con Trump

El próximo domingo 20, una vez terminadas las actividades de Fiestas Patrias, José Antonio Kast emprenderá rumbo a Nueva York para enfrentar uno de los primeros hitos de su agenda internacional como Presidente: su debut en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La visita tendrá, además, un componente que en La Moneda siguen con especial atención: la agenda de reuniones bilaterales que el Mandatario sostendrá durante su estadía. En entrevista con Radio Agricultura, este lunes, Kast adelantó que será una semana intensa en ese frente. “Va a ser una semana bastante intensa de reuniones bilaterales. Ya tenemos reuniones bilaterales confirmadas con varios primeros ministros”, señaló.

El detalle de esos encuentros, sin embargo, se ha mantenido bajo reserva. En Palacio han evitado adelantar la nómina completa mientras continúan las coordinaciones diplomáticas y de agenda , pero sí reconocen que una de las citas que hasta hace algunos días aparecía como una posibilidad era con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las mismas fuentes transmiten que durante las últimas semanas se realizaron gestiones con la administración estadounidense para intentar abrir ese espacio, en medio de la tensión comercial provocada por el alza de aranceles a productos chilenos.

Sin embargo, este lunes en la tarde, desde Presidencia informaron que no hay una solicitud en curso para reunirse con Trump en el marco de la ONU.

El escenario contrasta con el que enfrentó Sebastián Piñera durante su primera visita a Naciones Unidas en su segundo mandato. En esa ocasión, Piñera se trasladó de Nueva York a Washington fue recibido por Trump en el salón oval de la Casa Blanca. El encuentro dejó, además, una de las imágenes más recordadas de esa relación: Piñera entregándole al gobernante estadounidense una bandera de Estados Unidos que llevaba, en el centro, una pequeña bandera chilena .

Ahora, en cambio, la expectativa se ha desplazado hacia otros encuentros. Kast sí tendría contempladas reuniones con autoridades de la administración estadounidense durante su estadía en Nueva York. En el gobierno buscan, de todas formas, que el viaje tenga un resultado concreto en materia de relaciones internacionales, inversión y cooperación, especialmente en un momento en que la disputa comercial entre Washington y Beijing obliga a la diplomacia chilena a moverse con cautela .

Ese equilibrio también está presente en la preparación del primer discurso de Kast ante la Asamblea General. El texto se trabaja de manera coordinada entre Cancillería y el Segundo Piso de La Moneda, particularmente con el director de Comunicaciones y Contenidos de Presidencia, Cristián Valenzuela.

La instrucción, según adelantan en Palacio, es que se trate de una alocución breve, cuidada y moderada. La idea es evitar señales que puedan ser interpretadas como un alineamiento de Chile con alguno de los dos grandes polos de la disputa comercial internacional.

Los ejes que se han trabajado apuntan a la cooperación internacional frente a la crisis de seguridad que atraviesa la región, la migración irregular y el desarrollo económico.

El paso de Kast por Naciones Unidas tendrá, además, una dimensión política inevitablemente vinculada a su propia historia con el organismo. Como dirigente político, el actual Presidente fue particularmente crítico de Naciones Unidas y de la influencia que, a su juicio, habían adquirido organismos internacionales sobre decisiones soberanas de los Estados.

En 2018, por ejemplo, cuestionó la nominación de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también expresó críticas al organismo en materia migratoria, señalando que Chile “debe dar una señal clara” contra la inmigración ilegal y rechazar la injerencia de organismos internacionales en la soberanía nacional .

“Primero está Chile y después la ONU”, fue una de las frases que utilizó entonces para fijar posición.

Esa postura, sin embargo, ha experimentado una evolución desde que llegó a La Moneda. Hace algunos días, Kast descartó que su gobierno estuviera evaluando retirar a Chile de Naciones Unidas y reconoció explícitamente que su visión sobre el organismo ha cambiado.

“Tengo una mirada que ha evolucionado en el tiempo”, dijo en entrevista con Radio ADN. Y explicó que esa modificación responde también a que “han ido cambiando las cosas en las Naciones Unidas”. Según planteó, el proceso de renovación de la Secretaría General y los cambios que ha experimentado el organismo forman parte de las razones que explican su nueva posición.

De hecho, el gobierno de Kast ratificó la postulación de Valparaíso como sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ) de las Naciones Unidas. Esta materia, de hecho, será uno de los focos principales que tendrá el canciller Francisco Pérez durante las reuniones que sostenga en Estados Unidos.

En el Ejecutivo esperan que Kast, durante su intervención en el organismo, también haga alusión a esa materia.

El viaje, sin embargo, estará marcado por una decisión que el propio gobierno tomó pocos días después de asumir: retirar el respaldo de Chile a la candidatura de Bachelet para convertirse en secretaria general de Naciones Unidas. En marzo, la Cancillería justificó la determinación señalando que la dispersión de candidaturas latinoamericanas y el sondeo hecho por el propio Ejecutivo sobre las posibilidades de éxito de su postulación.

La exmandataria continuó adelante con el respaldo de México y Brasil, aunque su candidatura ha enfrentado un escenario especialmente complejo.

En el último sondeo informal del Consejo de Seguridad, quedó séptima entre ocho candidatos, con dos votos de apoyo y seis en contra. A comienzos de septiembre, la propia Bachelet reconoció públicamente la dificultad de su carrera y dijo, entre risas, que “sé que no voy a ser secretaria general”.

Con todo, la agenda que prepara La Moneda busca que el viaje no quede circunscrito al debut de Kast ante el organismo multilateral .

Junto con su intervención ante la Asamblea General del próximo martes, para el miércoles de esa semana el Mandatario tiene contemplada una recepción en su honor en la residencia del embajador de Chile ante Naciones Unidas, Roberto Ampuero, y una actividad en el Council on Foreign Relations, programada para la mañana del jueves 24.

También se encuentra en evaluación una visita al National September 11 Memorial & Museum, junto a la primera dama, actividad que aún figura “por confirmar”.

MIKE SEGAR

Otro de los focos de la visita será la agenda vinculada al Tratado de Alta Mar (BBNJ). Según la planificación que maneja el gobierno, Kast participará en un evento paralelo en Naciones Unidas sobre el tema.