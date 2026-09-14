Ministro de Obras Públicas y Presupuesto 2027: “Estamos expectantes y optimistas”

¿Por qué venir a Chile Day?

-Porque hay un cambio muy significativo en las prioridades del gobierno. Estamos en un gobierno liderado por el presidente Kast, que tiene como foco central la infraestructura social: acelerar los proyectos de infraestructura, proyectos de conectividad, proyectos de agua, de energía, de telecomunicaciones, de transporte. Eso como gobierno es prioritario por el impacto que tiene tanto en la calidad de vida de las personas, pero también en el desarrollo económico, en el crecimiento, en el empleo, y por lo tanto dar esa señal de que se han hecho gestiones bien verificables, bien concretas, en temas legales, con la ley miscelánea y con todo lo que ello implica en materia de certeza jurídica, de invariabilidad tributaria, de reducción de impuestos en materia de modificación de reglamentos, de decretos, es muy necesario transmitirla, sobre todo en España, donde tenemos a empresas con inversiones muy importantes en Chile.

¿Ha tenido reuniones o conversaciones de negocios con inversionistas acá?

-Sí, sí. Me he juntado con más de 20 empresas diferentes, todas registradas con Ley del Lobby. Yo creo que es importante subrayar la importancia que tiene esta nueva etapa de Chile, un periodo en que se va a empujar con mucha fuerza, con mucha convicción la infraestructura por los beneficios sociales que ello implica para el país. Las muestras están tan claras, no solo como te decía en materia tributaria, en materia económica, en materia legislativa, normativa, sino también en materia de gestión interna. Yo creo que para los distintos ministerios empujar estos proyectos ha sido una prioridad y lo hemos visto. La cantidad de proyectos que se han aprobado tanto por el Comité de Ministros como a nivel de concesiones y en muchas otras áreas, confirma esa prioridad para el gobierno de avanzar en temas de infraestructura, que marca la diferencia con el anterior gobierno.

¿En que se evidencia eso? ¿Se van acelerar las concesiones de obras púbicas?

-Ya he tenido conversaciones con diferentes empresas, muchas de ellas cumplen el rol de concesionarias en el mercado chileno, para que hagan propuestas nuevas, no solo en materia de concesiones viales o de carreteras o caminos, sino en aquellas industrias que pueden ser completamente novedosas. Por ejemplo, en temas agua, de desalación, de embalses, de tratamiento de agua servida. Es un caso muy muy concreto. En temas de data center. Es decir, la invitación es a presentar proyectos, iniciativas privadas que encajen en el mecanismo de concesiones, que ha sido tremendamente virtuoso, aprovechando este impulso que estamos dando como gobierno.

Ahora, todo esto no es inmediato, sino de larga maduración...

-Así es, no es inmediato, pero los plazos que estamos observando hoy en día para la presentación de los proyectos y para la aprobación en diferentes instancias, se ha reducido dentro de un 30% y un 70%. Yo creo que no es solo un tema de convicción del gobierno, de los ministerios, sino también cambios normativos, cambios legales, cambios en reglamentos y cambios en los equipos también.

En su presentación habló de un pipeline de US$ 12.000 millones en concesiones, pero dijo que lo quiere aumentar a US$ 16 mil millones. ¿Lo van a hacer a través de esta presentación de iniciativas privadas?

-Efectivamente, yo creo que ahí hay una oportunidad muy muy interesante y ya me he juntado con distintas empresas y les picamos el bichito de las propuestas, de pensar fuera de la caja, de ver qué cosas que le han funcionado en otros países podrían funcionar en Chile, no solo en materia de vialidad, en materia de carreteras, de aeropuertos, portuaria, de aguas, de energía. Hay muchos campos en que existe este espacio.

¿Existe la posibilidad de acelerar un poco más el programa de concesiones de US$ 12.000 millones?

-Bueno, mi meta personal es llegar a los US$ 16.000 millones durante la duración de este gobierno. Pasar de US$ 12.500 millones a US$ 16.000 millones, y por eso la persuasión a las empresas es que presenten nuevas iniciativas.

¿Cómo va la inversión pública? El ministro Quiroz habló que 80% del ajuste fiscal es vía gasto corriente y solo un 20% por inversión pública. Pero eso es mucho de su ministerio.

-Hemos tenido muy buenas conversaciones con Hacienda y con Dipres. Muy, muy buenas, así que estamos tremendamente optimistas de que los proyectos de infraestructura, que además tienen un impacto muy fuerte en el empleo, se van a mantener, incluso van a mejorar.

¿Este año se va a ejecutar el 100% o no?

-La meta es, por supuesto, ejecutar el 100% y el compromiso de los equipos es alcanzar el 100%. Si tú comparas con los primeros años de ejecución presupuestaria, los primeros años de los últimos cuatro gobiernos, este gobierno tiene el porcentaje de ejecución más alta respecto a los primeros años.

El ministro Quiroz ha hablado de alguna posibilidad de acelerar obras públicas entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año, sobre todo en inversión, para ayudar al empleo. ¿Qué rol va a tener el MOP en eso?

-Bueno, el MOP es un protagonista activo en materias de obra pública, intensiva en mano de obra. Y ya hemos tenido conversaciones con Hacienda, con el Presidente, no te puedo adelantar nada, pero van bien encaminadas.

¿El presupuesto del próximo año del MOP va a crecer o va a disminuir?