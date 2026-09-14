Metro celebra Fiestas Patrias y su cumpleaños 51 con bip! dieciochera, cuecazo de corpóreos y show de Daniel Muñoz

Una serie de acciones programó para esta semana Metro de Santiago con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias y sus 51 años de funcionamiento.

Este lunes se lanzó una nueva edición de la tarjeta bip! con motivos dieciocheros.

La tarjeta está a la venta en las estaciones Parque O’Higgins, Los Héroes, Baquedano, Tobalaba, Plaza de Maipú, Plaza de Puente Alto, Vespucio Norte, Santa Ana, Pedro de Valdivia y La Cisterna.

El miércoles pasado, el presidente del directorio de Metro, Patricio Rey, junto con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dieron el puntapié inicial a las celebraciones en la red en la estación Gruta de Lourdes de Línea 5, con un esquinazo múltiple que se activó de forma simultánea en 12 estaciones y que fue protagonizado por más de 260 bailarines.

Este martes, en tanto, recordando que el 15 de septiembre de 1975 se efectuó el primer viaje de Metro, desde las 11.00 horas, en la estación Estadio Nacional de Línea 6, se llevará a cabo el “El Cuecazo Cumpleañero”, bajo el concepto de “Chile, país de corpóreos”.

La inédita celebración convocará a más de 80 corpóreos de marcas e instituciones, que llegarán para festejar junto a Los Rombitos un nuevo aniversario de la empresa, divirtiéndose con juegos tradicionales chilenos.

El miércoles 16 de septiembre, a las 17.00 horas, en la estación Quinta Normal de Línea 5, el cuequero Daniel Muñoz con su banda “Los Concho e’ vino” se presentarán en el marco de la iniciativa Música de Estación, programa que transforma las estaciones de Metro en escenarios y acerca la música nacional a los usuarios como parte de su experiencia de viaje.

Con motivo de las Fiestas Patrias, Metro dispondrá de refuerzos en la oferta de transporte en Línea 2 y Línea 6, considerando la realización de eventos masivos en el Parque O’Higgins y en el Estadio Nacional.

Asimismo, la empresa informó que fortalecerá la presencia de personal de seguridad en distintos puntos de la red para apoyar una operación eficiente y segura.