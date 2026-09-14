Catalina Vidaurre le da el primer oro al Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Después de un domingo prolífico en bronces, llegó el primer oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. La ciclista Catalina Vidaurre fue la encargada de brindarle al país la primera medalla dorada en el mountain bike, en una cerrada lucha con su compatriota Florencia Monsálvez, de solo 19 años, quien se quedó con la plata.

La ganadora se impuso con un tiempo de una hora, 14 minutos y 50 segundos, mientras que su escolta finalizó la prueba a 1′12″. En tanto, la medalla de bronce fue para la brasileña Karen Olimpio, quien culminó a 1′29″.

Vidaurre dominó las siete vueltas del recorrido del circuito de la subsede de Rafaela y además fue la que consiguió el mayor promedio de velocidad, con 19,9 kilómetros por hora. De este modo, confirmó su favoritismo en la prueba y el ascenso de su carrera a nivel internacional, donde esta temporada ha cosechado varios éxitos.

Monsálvez, por su parte, también completó una carrera notable, manteniéndose en todo momento en la zona de podio, para arremeter y tomar la segunda posición a partir de la quinta vuelta, y así cerrar una gran actuación para la representación nacional y confirmar que es una de las grandes promesas de la disciplina.

De esta manera, el Team Chile salta al cuarto lugar del medallero, con dos oro, dos platas y cuatro bronces. La lista la encabeza Brasil, seguido de Colombia y el anfitrión Argentina.

¡EXTRAORDINARIAAAAS! 🥰👸🏼🥇



LAS TREMENDAS 😍 ciclistas Catalina Vidaurre y Florencia Monsalvez lograron ORO 🥇 y PLATA 🥈 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷, tras dominar el circuito de ciclismo mountain bike en Rafaela.



Cata lideró de principio a fin… pic.twitter.com/yoskjC6WkI — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026

La emoción de la campeona

La ganadora se mostró muy emocionada por el triunfo. “Estoy muy contenta. Estaba bien nerviosa, la verdad. No venía de una buena racha, así que la mañana estaba bien callada. Estaba analizando todas las posibles tácticas junto a la Popi”, comenzó señalando.

“Conversábamos plan A, B, C, queríamos sí o sí hacer el 1-2. Así que, nada, muy contenta. Da lo mismo cómo íbamos a sacar el 1-2, da lo mismo quién, si la Popi o yo. Pero sí, me pasó que desde el inicio me sentía cómoda en el circuito. Así que, nada, tocó confiar y fluyendo vuelta tras vuelta”, reveló.

Vidaurre se alegró al saber que fue el primer oro del Team Chile. “Muy contenta. Por suerte no me dijeron antes, yo creo, porque sino me ponía más nerviosa. Pero ahora que ya lo logramos, muy feliz. Siempre nos toca más o menos abrir estos Juegos del Mountain Bike. Así que espero que vengan muchos más”, confesó.

En cuanto a su temporada, la ciclista es autocrítica: “Ha sido complicado. Al final ha sido mi primer año a nivel en un equipo profesional. Así que obviamente no he tenido los resultados que he querido. Ha sido muy de altos y bajos, pero también me ha tocado aprender mucho. Me quedan las últimas dos carreras, que estoy más motivada con esto (con el oro). Y también estoy motivada de cerrar este año y prepararme para el siguiente”.

Los ESports brillan

Una de las disciplinas que debutan en el programa de los Juegos Suramericanos son los ESports, donde el Team Chile sumó una medalla de oro gracias al notable desempeño de Ángel Inostroza, quien se impuso en Asetto Corsa GT (Sim Racing). En la definición derrotó al argentino Néctar Coleff.

La competencia entrega títulos oficiales en Valorant, EA Sports FC y Corsa GT. En dichas pruebas también hay participantes chilenos. Se entregarán medallas en las ramas masculina y femenina, mientras que Assetto Corsa Competizione tendrá una única competencia mixta.

Por otra parte, la pesista Macarena García se colgó la medalla de oro en la categoría 49 kilos, sumando el segundo vicecampeonato para la delegación nacional. Maca levantó 66 kilos en arranque y 91 en envión para completar un total olímpico de 157.