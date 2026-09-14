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    Pymes absorben el alza de precios: menos del 20% lo traspasa a precios y suben despidos por bajas ventas

    Un sondeo realizado por Propyme y Defensa Deudores arrojó que el 73% de los dueños de las empresas tuvo que inyectar recursos personales para seguir funcionando.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Búsqueda de financiamiento para pymes y empresas. Foto referencial: Getty Images.

    El escenario macroecónomico está complejo. Bajo crecimiento económico, alta inflación y un desempleo en 9,5%. Ese cuadro sigue impactando a las pymes lo que queda reflejado en el termómetro mensual que realiza Propyme con Defensa Deudores.

    En este sondeo de septiembre, el foco de preocupación de las pequeñas empresas es el costo de su operación que se sigue encareciendo.

    De hecho, el 77% de las pymes consultadas ha visto incrementos en su cadena productiva. Sin embargo, dado el contexto económico casi el 40% no lo traspasa a precios finales y solo un 17% si lo ha hecho. Un 11% reconoce estar operando a pérdida y un 7% debió desvincular trabajadores para enfrentar el alza de costos.

    Los costos operacionales incluyen ítems como insumos, mercadería, transporte, remuneraciones, cotizaciones, servicios básicos y arriendo, entre otros— aumentaron durante los últimos tres meses en comparación con el trimestre anterior. De ese grupo, un 50% declara alzas superiores al 10% (20% de 20% o más y 30% entre 10% y 20%) y un 43% reporta incrementos de entre 5% y 10%.

    “Que solo un 17% de las pymes haya podido traspasar el alza de sus costos a precios confirma que el ajuste se está absorbiendo puertas adentro, con menores márgenes o derechamente pérdidas. Es una fórmula que no resiste muchos meses más: cuando la rentabilidad se agota, lo que sigue es el incumplimiento de obligaciones tributarias, previsionales o financieras”, señala Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

    En materia laboral, los despidos en empresas Mipyme durante los últimos 30 días llegan a 36% dos puntos más respecto de agosto. El principal motivo declarado es la disminución de las ventas o la demanda (14% del total de empresas encuestadas), seguido de la falta de liquidez o dificultades para acceder a financiamiento (3%) y el aumento de los costos operativos (3%).

    En cuanto al financiamiento de la operación, la inyección de recursos personales para sostener el negocio sube a 73%.

    En paralelo, la postergación del pago de IVA se mantiene en 33% y la solicitud de crédito bancario se mantiene en 28%, mientras el uso de factoring baja a 14% (-2 puntos). Las deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) retroceden a 40% (-1 punto) y el no pago de cotizaciones previsionales se mantiene sin variación en 29%.

    “Las cifras que hemos podido observar son solo comparativas a la situación y al escenario que enfrentaron la micro, pequeña y mediana empresa en tiempos de pandemia. Realmente, los niveles de pago de cotizaciones, de inyección de recursos personales, de postergación del IVA, de la deuda vigente con la Tesorería y el poco nivel de venta que muestran las empresas es realmente preocupante”, advierte Rodrigo Bon, Director Ejecutivo de Propyme.

    Del total de respuestas, un 86% corresponde a microempresas (1 a 9 trabajadores), un 12% a pequeñas empresas (10 a 49), un 2% a medianas (50 a 199) y un 0,2% a grandes empresas (más de 200). Por ventas anuales, un 60% de las empresas se clasifica como microempresa, un 31% como pequeña empresa y un 6% corresponde a emprendimientos en proceso de formalización. El 70% de las respuestas proviene de regiones fuera de la Región Metropolitana.

    La medición contó con la participación de 2.718 empresas de la comunidad empresarial Propyme entre el 1 y el 7 de septiembre, y los datos fueron analizados por DefensaDeudores.cl. Además, se evidencia una mayor dependencia del financiamiento propio y ventas que, si bien moderan su caída respecto de agosto, se mantienen en niveles deprimidos.

    Más sobre:Pymesdefensa deudoresPropyme

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