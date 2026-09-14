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    Transporte público prepara plan especial por Fiestas Patrias: habrá refuerzos en 20 recorridos de Red Movilidad

    El plan contempla buses adicionales para el retorno desde La Gran Fonda del Parque O’Higgins, refuerzos en estaciones de alta afluencia y modificaciones en los servicios ferroviarios entre el 17 y el 20 de septiembre.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    “Estamos con todas las medidas disponibles para que tengamos un 18 tranquilo y podamos disfrutar con amigos y en familia”, señaló el ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Martín Mackenna, durante la presentación del plan especial de transporte público para Fiestas Patrias.

    La autoridad detalló que Red Movilidad reforzará 20 recorridos que circulan por sectores de alta demanda, fondas y principales ejes de Santiago, entre ellos Alameda, avenida Santa Rosa, Gran Avenida, avenida Independencia, avenida Providencia y avenida Vicuña Mackenna.

    El plan también contempla salidas adicionales de buses desde las estaciones Parque O’Higgins y Rondizzoni para facilitar el retorno de quienes asistan a La Gran Fonda. Los servicios especiales operarán entre la 01.00 y las 02.29 horas los días 17, 18 y 19 de septiembre, mientras que el domingo 20 funcionarán entre las 21.30 y las 22.59 horas.

    En específico, desde la estación Parque O’Higgins saldrán los recorridos 406x, 506x y 507x, con destino a Las Condes, Peñalolén, Pudahuel y Maipú. Por su parte, desde Rondizzoni operarán los servicios 307x, 105x, 345x y 210x, hacia Quilicura, Renca, Lo Espejo y Puente Alto.

    En el Metro de Santiago se reforzará la seguridad y el apoyo operacional en distintas estaciones. Además, los metros Parque O’Higgins, Estadio Nacional, Inés de Suárez y Plaza Chacabuco contarán con refuerzos de seguridad y apoyo operacional entre las 12.00 y aproximadamente las 23.00 horas, durante los periodos de mayor demanda.

    En el marco de la Parada Militar, se dispondrá de personal adicional en estaciones vinculadas con los desplazamientos hacia y desde el Parque O’Higgins. En Parque O’Higgins, el refuerzo comenzará a las 12.00 horas; en Universidad de Chile y Baquedano, a las 16.00; y en El Golf, a las 18.30.

    También se reforzará la operación en las estaciones intermodales de Pajaritos, Universidad de Santiago, Estación Central, Bellavista de La Florida y Lo Valledor.

    En tanto, EFE Central aumentará a cinco los servicios de ida y vuelta entre Chillán y Alameda los días 17 y 21 de septiembre. También se implementarán itinerarios especiales en los servicios Rancagua y Nos, mientras que EFE Sur y EFE Valparaíso ajustarán sus operaciones según la programación de cada jornada.

    El ministro, además, llamó a la responsabilidad durante las celebraciones y anunció un plan de fiscalización junto a Carabineros, con foco en los puntos de mayor siniestralidad. “Si van a manejar y tomaron, no pueden manejar”, enfatizó, junto con recomendar el uso de casco para los ciclistas y sistemas de retención infantil para los niños.

    Más sobre:TransporteFiestas PatriasMetro de Santiago

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