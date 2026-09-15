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    Conaset llama a la prevención en Fiestas Patrias y advierte que 6 de cada 10 conductores transitan a alta velocidad

    En entrevista con Desde la Redacción, el secretario ejecutivo de Conaset advirtió que “la velocidad es la que nos mata”. En ese sentido, aseguró que se reforzarán las fiscalizaciones viales en estas Fiestas Patrias.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    PEDRO RODRIGUEZ

    Quedan pocos días para celebrar las Fiestas Patrias y ya comenzó el desplazamiento masivo de vehículos por las carreteras del país. De cara a las celebraciones, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) lanzó una campaña de prevención, considerando que en 2025 fallecieron 24 personas en accidentes viales.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, explicó que la principal causa de muerte en accidentes de tránsito es el exceso de velocidad, seguido por la imprudencia del peatón y las distracciones al volante.

    En cuarto lugar se encuentra el consumo de alcohol. Eso sí, advirtió que si se combina todo esto “es tremendo” el resultado. “Lo que ocurre es que la velocidad es la que nos mata”.

    “Los humanos no toleramos esas aceleraciones de más de 30 km por hora (...) por ejemplo, el 100% de los atropellos a más de 70 km por hora es el 100% de las veces mortal”, indicó.

    Imagen referencial. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Con ello, señaló que la velocidad promedio de las calles en las ciudades chilenas “es de 70 km por hora. Y 6 de cada 10 conductores reconocen que transitan a esa velocidad”.

    “Entonces, por eso nos explicamos la alta tasa de sinestralidad asociada a los atropellos, porque a 70 km va a ser mortal. Entonces, el 60% de esos atropellos pueden resultar mortales”, sostuvo.

    La importancia del sistema de retención infantil

    Escobar señaló que en el país se mueren en promedio 20 niños al año por no transitar con un sistema de retención infantil.

    En ese sentido, hizo un llamado a los padres y tutores a considerar siempre estos dispositivos.

    En estas fechas generalmente se sacrifica la seguridad vial de los niños sacando la silla de seguridad, dándole espacio a un adulto más en el auto y llevando a este niño en los brazos. Eso es una conducta tremendamente temeraria”, sostuvo.

    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La autoridad lamentó que la tasa de uso de estos sistemas es de cerca del 33%. Además, señaló que hay niños que, si bien transitan con estos sistemas, no lo hacen de la forma correcta.

    “Los padres y las madres les han enseñado a sus niños a soltarse el arnés e incluso ellos mismos los trasladan sueltos, sin amarrarlos, por temor a una encerrona o un portonazo, para poder bajar rápidamente al niño en esos casos”.

    Escobar recalcó que “la posibilidad de tener un portonazo es infinitamente menor a la de sufrir un siniestro vial con resultado de muerte con un niño suelto”.

    “Fiscalización estratégica”

    El secretario explicó que el objetivo este año es “bajar la cifra de siniestralidad con resultado de muerte. Nos gustaría tener mejores números”, sostuvo.

    Para ello, habrá “mucha fiscalización estratégica”. Según señaló, esto se traduce en que habrá controles “en los lugares donde todos sabemos que se consume alcohol y se llega en vehículo”.

    Además, se efectuarán fiscalizaciones en “zonas rurales, caminos secundarios, evidentemente en las carreteras también. Va a haber un abanico desplegado para estar muy atento incluso a los conductores que les gusta transitar por la berma, porque quieren tomar alguna ventaja”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:ConasetFiestas PatriasTransportesAccidentes de tránsitoDesde la Redacción

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