La defensa de Boric a la salud pública tras revelar que su hija pasó una semana en la UTI de hospital

Mediante un mensaje en Instagram a nombre de él y su pareja, Paula Carrasco, el expresidente Gabriel Boric defendió la labor de la salud pública al contar que su hija Violeta, de un año y dos meses, debió pasar una semana internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) del Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel por “una neumonía jodida”.

“Pasamos susto, pero ahora ya estamos en casa y la chica ha vuelto a reír a carcajadas con su hermano y se anima a caminar de nuevo con pasitos tambaleantes pero decididos. Queremos agradecer de todo corazón a quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la salud pública”, manifestó el exmandatario.

Boric señaló que se ha visto “demasiadas veces como algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan”.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos”, planteó.

Tras esto, Boric personalizó sus agradecimientos nombrando a los profesionales que atendieron a su hija en el hospital y haciendo extensivo su mensaje a los profesionales y técnicos del CESFAM Barros Luco.

“En definitiva, queremos decirles que estando conscientes de los desafíos que seguimos teniendo, la salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por respetar y valorar a quienes nos cuidan”, sostuvo.