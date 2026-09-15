Fiscal Valencia y caso Fodich: “La confianza es valiosa en la gente con la que tú trabajas, pero es más importante el control”

Durante la mañana de este martes el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al caso del fiscal Vinko Fodich, señalando que “lo peor que podríamos hacer nosotros como institución ante un incidente como este, es decir, no porque se fue hace 15 años atrás no tiene nada que ver con nosotros”.

En conversación con Radio Duna el fiscal señaló que ”Aquí estamos hablando de alguien que está siendo investigado por su actividad profesional muchos años después de haber salido de la institución”, enfatizando que “es comprensible que alguien piense, oiga, si esta persona actúa con estos estándares éticos, ¿habrá aplicado los mismos estándares cuando era fiscal?”.

Asimismo apuntó que “la confianza es valiosa en la gente con la que tú trabajas, pero es más importante el control que la confianza y hemos aumentado los niveles de control, en distintos ámbitos, primero se modificó la unidad de control interna de la Fiscalía y hoy día contamos con una unidad de asuntos internos en la propia Fiscalía”.

“Hemos desarrollado un conjunto de investigaciones administrativas en un sinnúmero de situaciones que no ha ameritado y hemos impuesto sanciones que son importantes, durante este periodo hemos tenido que remover fiscales y no nos ha temblado la mano”, agregó.

Valencia además de refirió a las filtraciones señalando que “lo que ocurre es que hay un problema estructural”.

“Hay una ley que nos obliga a entregarle copias a Pedro, Juan y Diego, ¿a cuántas personas? Y acto seguido nos reprochan que esa información salga pública. Mientras nosotros estemos obligados a entregarles copias normalmente se entrega la investigación a Pedro, Juan y Diego, no es razonable que se atribuya a un fiscal haber divulgado esa información.”

Es así como finalmente señalo que “Lo que ocurre es que una vez que tú entregas estos antecedentes a múltiples personas, es muy difícil rastrear, porque hay 10 posibles sospechosos. Tienen 10 posibles personas que tienen la responsabilidad”