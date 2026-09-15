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    El bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde 2007 en la antesala de la decisión de la Fed

    La venta de deuda estadounidense se profundiza justo antes de que la Reserva Federal inicie su reunión de política monetaria. El mercado asigna una probabilidad superior a 92% a un alza de 25 puntos base.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    FILE PHOTO: A trader works at the New York Stock Exchange (NYSE) next to a U.S. flag, after Republican Donald Trump won the U.S. presidential election, in New York City, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo Andrew Kelly

    El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, la referencia del mercado, subía este martes a su mayor nivel desde 2007, en momentos en que se profundiza la venta de deuda del gobierno estadounidense en la antesala de la decisión de tasas de la Reserva Federal.

    El papel a 10 años, la referencia del mercado, avanza hasta 5,002% a esta hora, pero más temprano llegó a 5,041%. El bono a 30 años, el más sensible a los riesgos geopolíticos, hasta 5,367% de acuerdo a Tradingview, mientras que la nota a dos años avanza cerca de 3 puntos base, hasta 4,663%.

    El rendimiento medio a 10 años del Grupo de los Siete (G7), que agrupa a las mayores economías del mundo, alcanzó el 4,285 %, el nivel más alto desde mediados de 2008 y un punto porcentual por encima de donde se situaba antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, reportó Reuters.

    De acuerdo a la agencia, la ola de ventas de bonos ha encarecido el costo de nuevo financiamiento para los gobiernos, pero también les ha dejado con unos gastos por intereses más elevados que desvían fondos de los programas sociales, de defensa y otros, lo que a su vez plantea dudas sobre la sostenibilidad de su carga de deuda.

    “Unos rendimientos del 5 % no son un problema si se crece al 6,5 %. Pero si se crece al 5 % con rendimientos del 5 %, la cosa podría ser muy diferente”, afirmó Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

    El movimiento se produce antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Fed, que comienza este martes, y después de que la inflación de agosto se mantuviera muy por encima de la meta de 2% del banco central. Los operadores asignan una probabilidad superior a 92% a que la Fed eleve su tasa de referencia en 25 puntos base en este encuentro, según la herramienta FedWatch de CME Group.

    Para David Kohl, economista jefe de Julius Baer, el escenario deja al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con poco espacio de maniobra.

    “La declaración claramente restrictiva de Kevin Warsh, en el sentido de que la Fed ‘tendría trabajo por delante’ si la tendencia inflacionaria subyacente no se acerca al objetivo con suficiente rapidez, deja a los miembros del FOMC con pocas opciones más que subir las tasas esta semana”, sostuvo el economista en una nota enviada a los medios.

    Kohl recordó que en la reunión anterior hubo tres disidentes que reclamaban tasas más altas en julio para enfrentar la inflación, y que la disposición a un endurecimiento ya venía de antes. Según su lectura de la evaluación de junio sobre el nivel apropiado de las tasas, “al menos la mitad del FOMC consideraba apropiada al menos un alza de tasas antes de fin de año”.

    El economista de Julius Baer apuntó además a la composición del último dato de precios. “El informe de inflación del IPC fue particularmente sorprendente debido a una dinámica de precios subyacente más fuerte de lo esperado”, señaló, y detalló que la inflación de vivienda se aceleró, que los precios de los servicios de transporte fueron empujados al alza por un aumento de las tarifas aéreas y que los precios de los servicios de telefonía móvil saltaron en agosto.

    “Los bonos del Tesoro a 10 años son altamente sensibles a las expectativas de inflación y, con los indicadores de inflación todavía por sobre la meta de 2% de la Fed, creemos que esa estrecha correlación probablemente se mantendrá por un tiempo”, dijo a CNBC Jonathan Liang, director de inversiones de renta fija y monedas de Standard Chartered.

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