Diputado Valenzuela (PDG) valora plan de emergencia laboral aunque advierte que se necesitará “flexibilidad” del Ejecutivo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo en el trimestre mayo-julio de 2026 se ubicó en 9,5%, su nivel más alto en cinco años. En ese escenario, ayer lunes el Presidente José Antonio Kast instruyó a distintas carteras elaborar un “plan de emergencia laboral” a corto plazo.

La instrucción presidencial apunta a que el programa tendrá un alcance transversal y contemplará medidas vinculadas con inversión pública, vivienda, infraestructura y recursos fiscales. El objetivo es trabajar en él después de Fiestas Patrias.

Los partidos oficialistas ya comprometieron su apoyo para acelerar las medidas. En tanto, desde el Partido de la Gente (PDG) miran con buenos ojos la iniciativa, aunque advierten que debe existir “flexibilidad” para sacar un buen proyecto.

Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela. En diálogo con radio Duna, el parlamentario señaló que desde la colectividad han visto “con buenos ojos las reformas estructurales que se están haciendo para que Chile se vuelva a enrutar en el camino del crecimiento”.

“Me parece que lo que ha dicho el Presidente va en la línea correcta y esperemos que se traduzcan en medidas concretas”, indicó.

No obstante, precisó que “ hay que esperar a ver qué es lo que propone el Ejecutivo para ver con qué nosotros podemos aportar , pero sin duda, yo creo que ya hay un diagnóstico compartido que es urgente trabajar en las medidas de corto plazo”.

Para apoyar las medidas, el diputado advierte que “es importante que el Ejecutivo, que es el que tiene la cintura en esta materia, muestre una flexibilidad y deje de lado ciertos dogmas respecto de, probablemente, una estrechez fiscal”.

“Nosotros hemos sabido en la economía que cuando la parte privada está con contracción, cuando no se mueve, cuando los motores de la economía están fríos, ¿qué es lo que se hace? En este caso tiene que existir una política fiscal un poquito más agresiva en esta lógica contracíclica ", sostuvo.

En ese sentido, planteó que se necesitaría “ese big push en el corto plazo para que esto ocurra. Y esa cintura la tiene el Ejecutivo, pero tiene que ver con cómo está mirando hoy la situación, cómo está mirando la gravedad de lo que hoy día le pasa a la familia chilena”.

“Nosotros estamos sintiendo la presión en los distritos, en las comunas, de que efectivamente la gente lo está pasando muy mal”, sostuvo.