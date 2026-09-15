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    Política

    “Es un acto antipatriota”: Squella llama a la oposición a retirar interpelación contra canciller Pérez Mackenna

    El parlamentario cuestionó la citación a Francisco Pérez Mackenna, que fue aprobada por la Cámara y quedó fijada para el 28 de septiembre. Además, abordó el trabajo legislativo para reformular la propuesta de seguridad que impulsa el Ejecutivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    25-08-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Tras la reunión de los presidentes de partidos oficialistas con el Presidente José Antonio Kast, el timonel republicano, senador Arturo Squella, aprovechó la instancia para cuestionar la decisión de la Cámara de Diputados de interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y llamó a los parlamentarios que impulsaron la iniciativa a reconsiderarla antes de su realización.

    Esto, luego de que los legisladores aprobaran, el pasado 8 de septiembre, la instancia contra el canciller por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

    La sesión quedó programada para el lunes 28 de septiembre, después del viaje que el secretario de Estado concretará junto al Mandatario a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

    Al respecto, Squella planteó que “hemos tenido la oportunidad de profundizar la importancia de las relaciones internacionales, de respaldar como corresponde a la única voz que tiene nuestro gobierno en materias internacionales junto al Presidente, que es el canciller”.

    En ese contexto, remarcó sus críticas contra sectores de oposición, que optaron por recurrir a la interpelación como mecanismo de fiscalización parlamentaria.

    “Fue unánime dentro de los partidos del oficialismo el reprochar profundamente la irresponsabilidad que han tenido quienes han planteado como una alternativa política el interpelar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, en la Cámara de Diputados la última semana de septiembre”, reprochó.

    También enfatizó que la política exterior requiere una conducción institucional única y vinculó ese principio con la labor que corresponde al gobierno en materias internacionales.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Perez Mackenna. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Esto es no entender cómo existe desde tiempos inmemoriales en Chile una sola voz cuando se trata de la conducción del Estado. Interpelar al Ministro de Relaciones Exteriores es un acto antipatriota”, declaró.

    Frente a ese escenario, Squella hizo un llamado a retirar la solicitud.

    Si es que están a tiempo todavía los parlamentarios que están aprovechando de hacer un punto político en esto, de retirar esa interpelación, yo creo que debieran pensarlo dos veces si es que efectivamente dicen trabajar por Chile”, manifestó.

    Cabe recordar que la interpelación contempla 13 materias relacionadas con la conducción de las relaciones internacionales. Entre ellas aparecen la situación del Estrecho de Magallanes y los vínculos con Argentina, la relación con Estados Unidos, la política respecto de minerales críticos y tierras raras, la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados y la decisión de retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Ajustes a la reforma de seguridad

    En otro tema, el timonel republicano también abordó el trabajo que desarrolla junto al senador Andrés Longton (RN) para reformular parte de la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno.

    “Miramos con muy buen pronóstico el trabajo, llamémoslo prelegislativo, que hemos estado haciendo a propósito de una indicación que va a recoger las aprehensiones que han presentado varios parlamentarios y al mismo tiempo haciéndose cargo de las proposiciones u objetivos que el gobierno busca precisamente en esta reforma constitucional”, afirmó.

    El texto original presentado por La Moneda contemplaba ocho modificaciones constitucionales, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción destinado a enfrentar determinadas situaciones de seguridad pública. Durante su tramitación en el Senado, la propuesta encontró reparos entre parlamentarios de distintos sectores, incluidos integrantes de partidos oficialistas.

    En ese tenor, el trabajo apunta a buscar una fórmula que permita avanzar con los objetivos de seguridad del Ejecutivo dentro de las disposiciones que cuentan con mayor respaldo parlamentario.

    Según el senador republicano, la discusión debería retomarse en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Pedro Araya, junto con los ministros que participan en la tramitación de la iniciativa.

    Me da la impresión de que va a fluir el trabajo una vez que se retome en la Comisión de Constitución”, expresó.

    La alternativa al “quinto estado” de excepción

    Consultado específicamente por los cambios que se evalúan, Squella evitó entregar detalles de las indicaciones antes de que sean presentadas formalmente.

    “No me corresponde ir al detalle”, respondió. No obstante, adelantó que una de las alternativas consiste en alcanzar el objetivo que perseguía el proyecto original sin necesariamente crear un nuevo estado de excepción.

    “Desde el punto de vista del punto de inflexión que significa para muchos el estado de excepción, perfectamente se puede encontrar el mismo propósito de contar con una hipótesis que hoy día no cuenta ninguno de los cuatro estados de excepción, no necesariamente a través de un quinto, sino que en el contexto de los que hoy día ya tenemos”, explicó.

    El legislador acotó que también se están considerando los elementos que el Ministerio de Seguridad ha identificado para futuros operativos y escenarios de intervención.

    “Tenemos que asumir que se necesita una fuerza superior que la tenemos en el Estado, pero tenemos que activarla y para eso son estos proyectos de ley que están en el contexto de la agenda de seguridad”, sentenció.

    Más sobre:Arturo SquellaPartido RepublicanoFrancisco Pérez MackennaInterpelaciónCancillerReforma de seguridadAndrés LongtonPolítica

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