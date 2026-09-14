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    Política

    La “cadena digital” de Kast por Fiestas Patrias

    Este lunes, a las 20 horas, el Mandatario estrenará un nuevo formato para entregar discursos al país a través de las redes sociales del gobierno. En medio de la caída de la aprobación del Presidente, la idea -reconocen en La Moneda- es poder acercarse a otros públicos, por lo que la herramienta seguirá siendo utilizada en el futuro.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    El Presidente en la grabación de su cadena nacional.

    A través de YouTube y redes sociales, a eso de las 20:00 horas de este lunes, el Presidente José Antonio Kast realizará su primera “cadena digital”.

    “Después de la tormenta siempre sale el sol. Nuestro país puede y va a recuperar la paz, la confianza y el desarrollo”, dice el Mandatario en un extracto compartido en el Instagram del gobierno durante esta jornada.

    Según explican desde La Moneda, será una especie de cadena nacional -que se transmite en televisión abierta- solo que difundida a través de la redes sociales del Ejecutivo, específicamente en las cuentas oficiales de Gobierno, Oficina del Presidente y Vocería de YouTube y X, para entregar un mensaje más breve por el inicio de las Fiestas Patrias.

    En concreto, el registro -que ya se encuentra grabado- tendrá una duración de un poco más de cinco minutos y se espera que -en línea con lo que ha planteado el Mandatario en los últimos días- sirva para enviar un mensaje de “unidad” y “esperanza” en el marco de una nueva conmemoración de la independencia.

    “Más allá de nuestras legítimas diferencias, creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes, y seguimos trabajando en ello. Corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”, planteó Kast -por ejemplo- este domingo tras encabezar su primer Te Deum Evangélico.

    El formato de “cadena digital” es primera vez que se utiliza en el gobierno. Hasta el momento, el Mandatario había realizado dos cadenas nacionales. La primera, el 15 de abril para dar a conocer la megarreforma y después el 5 de agosto para destacar su despacho a ley y presentar la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Kast, sin embargo, nunca había entregado este tipo de mensajes en redes sociales.

    En La Moneda transmiten que la idea fue trabajada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom)-liderada por Felipe Costabal- junto a algunos asesores del Segundo Piso con el objetivo de utilizar nuevos formatos que permitan llegar a otros públicos que los canales más tradicionales -como la cadena nacional y otro tipo de vocerías- no alcanzan a cubrir.

    En ese contexto, en el Ejecutivo reconocen que será una herramienta que empezarán a aprovechar en futuras ocasiones para marcar distintos hitos y entregar mensajes más breves del Presidente.

    En Palacio algunos recuerdan que en campaña este formato de declaraciones a través de videos en redes sociales ya había sido utilizado por Kast para abordar temas de contigencia y marcar distintos momentos clave del despliegue. Así lo hizo -por ejemplo- para referise al sexto aniversario del estallido social del 18 de octubre y también para entregar mensajes en materia de inmigración, seguridad y educación.

    La medida se toma en medio de la caída que ha tenido Kast en la aprobación ciudadana, según distintos sondeos de opinión.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMLa MonedaFiestas Patrias

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