Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

Dos encuestas de opinión publicadas el lunes mostraron que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de derecha Flávio Bolsonaro estaban estadísticamente empatados en una posible segunda vuelta antes de las elecciones del próximo mes.

Lula recuperó una estrecha ventaja sobre el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro en una encuesta de BTG Pactual/Nexus, mientras que un sondeo separado de Quaest encargada por Globo mostró que el legislador tenía una ventaja numérica por primera vez.

📊 Pesquisa BTG Pactual/Nexus mostra Lula na liderança do 1º turno, com 42%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 37%. Os dois avançaram em relação ao levantamento anterior, mas Lula cresceu três pontos contra dois de Flávio e abriu cinco pontos de vantagem.



🔴 Lula (PT): 42%… pic.twitter.com/2IJKXpkzK8 — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) September 14, 2026

En un escenario de primera vuelta, la última encuesta de ​BTG Pactual/Nexus mostró a Lula con un 42% de intención de voto, seguido de Bolsonaro (37%), Augusto Cury (6%), Ronaldo Caiado (5%) y Renan Santos (2%). La primera vuelta está programada para el 4 de octubre.

En una segunda vuelta simulada, prevista eventualmente para el 25 de octubre, Lula ​supera a Bolsonaro 47% a 46%, respectivamente.

Hace una semana, Bolsonaro tenía una ventaja de 46%-45% sobre el actual presidente de izquierda, “lo que marca el resultado más sólido del legislador en la encuesta desde marzo”, según la encuestadora.

1/ Quaest: Lula mantém a liderança (36%), mas vê Flávio se aproximar (31%). É a menor distância entre os dois na série histórica de 1º turno da Quaest. Cury vai a 7%, Renan e Caiado aparecem com 4% cada um, Zema tem 1%. Ainda há 10% de indecisos e 7% que não vão votar em ninguém. pic.twitter.com/kqmhAAqtpc — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) September 14, 2026

En tanto, en un escenario de primera vuelta, Quaest tenía a Lula a la cabeza con el 36% de los votos, seguido de Bolsonaro (31%), Cury (7%), Caiado (4%) y Santos (4%).

La misma encuesta mostró que Bolsonaro estaba por delante de Lula entre un 42% y un 40% en una posible segunda vuelta. Una encuesta del 7 de septiembre arrojó que los dos estaban empatados con un 41% cada uno.