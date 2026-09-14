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    Política

    Oposición sostiene reunión de coordinación y llama al Ejecutivo a priorizar medidas contra el desempleo

    “Hemos propuesto subsidio, hemos propuesto iniciativa. La verdad es que lo único que propone el gobierno es precarizar y flexibilizar el mercado laboral, lo cual no va a generar ningún empleo", criticó el secretario general del PS, Arturo Barrios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Los secretarios generales de la oposición sostuvieron este lunes una reunión de coordinación en la sede del Partido Socialista en que abordaron las propuestas que entregarán al Ejecutivo para reactivar la economía y mejorar las tasas de empleo.

    Hemos propuesto subsidio, hemos propuesto iniciativa. La verdad es que lo único que propone el gobierno es precarizar y flexibilizar el mercado laboral, lo cual no va a generar ningún empleo. Y eso es lo que hemos estado trabajando hoy día con los secretarios generales para poder proponerle a los presidentes, futuras reuniones que van a ser sucesivas durante la próxima semana”, detalló el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios.

    Y es que desde la oposición sostienen una postura crítica a las decisiones del gobierno para aliviar el debilitado pasar económico de Chile.

    “Los chilenos y chilenas señalan que este gobierno tiene que tomar acción. El 54% de este país dice que esta situación actual no tiene nada que ver con el gobierno anterior y el 62% desaprueba la gestión de José Antonio Kast. Entonces la verdad que ya no tiene más, no tiene más sentido que tomar decisiones”, añadió Barrios.

    07-09-2026 ARTURO BARRIOS PEDRO RODRIGUEZ

    Por su parte, la secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que “tanto las cifras de desempleo como también el aumento del costo de la vida que han significado una situación muy compleja para las familias hoy día nos tienen muy preocupados como oposición”.

    “Por lo mismo creemos que es fundamental que el gobierno se tome en serio la necesidad de crear más empleo, pero también de mejorar aspectos del aumento del costo de la vida”, añadió.

    Mientras tanto, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, criticó las medidas de adaptabilidad laboral del Ejecutivo.

    Las medidas de flexibilidad lo único que van a hacer es que van a abaratarle el costo a los empleadores de despido por un lado, que es lo que pretende el Ejecutivo, y por otro de contratación”, explicó.

    “Estas medidas más que generar certeza en materia económica, más certeza en materia de empleabilidad, lo que están haciendo es generar más incertidumbre y es dotar al empleador de una herramienta para presionar a los trabajadores y trabajadoras”, añadió al respecto.

    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Postura ante eventuales indultos

    criticó este lunes la posibilidad que se puedan concretar indultos presidenciales contra violadores de Derechos Humanos o condenados en causas vinculadas al estallido social.

    Y es que particularmente este último punto ha sido impulsado desde el oficialismo, que ha pedido al Presidente José Antonio Kast que entregue algún gesto en esta materia previo a una conmemoración del 18 de octubre.

    Sobre esta posibilidad, durante la jornada del domingo en una entrevista con La Tercera, el ministro de Justicia Fernando Rabat volvió a remarcar que no siente presión frente a esta materia.

    El ministro de Justicia Fernando Rabat Andres Perez

    “Nosotros hemos fijado desde el día uno un derrotero, y ese derrotero supone recibir las peticiones de indulto que se ingresan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y generar un proceso administrativo respecto de cada uno de ellos para obtener los antecedentes, para tener expedientes y para poderlos analizar. Como tenemos un derrotero claro, de verdad que no siento ninguna presión”, enfatizó.

    En tanto, este lunes el Presidente José Antonio Kast abordó el tema en una entrevista en Radio Agricultura, instancia en la que remarcó que se evalúan cada uno de los casos de manera particular y descartó una ley general como pedían desde el Partido Nacional Libertario.

    MANUEL LEMA/ATON CHILE

    En ese contexto, Constanza Martínez, señaló que este “es un gobierno que durante campaña le prometió a un sector muy reducido de la sociedad que iba a a instaurar la impunidad”.

    “Creo que la discusión de indultos nunca puede ser por indultos solo, es respecto a quienes están por defender, que hoy día son criminales que no solo persiguieron a compatriotas sino que estuvieron dispuestos hasta las últimas consecuencias de torturarlos, desaparecerlos. La verdad es que es muy complicado que abordemos una discusión sobre unidad nacional cuando ellos tienen una postura tan ideológicamente marcada y tan irrespetuosa con la historia política y social reciente de nuestro país”, señaló Martínez.

    Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, ve como “preocupante y delicada” la postura que ha mostrado el Ejecutivo en la materia.

    Acá estamos renegando de una historia que construimos como país. Acá la validez del informe Rettig, de la comisión Valech, del plan de búsqueda, han sido procesos de construcción que han sido largos, que ha sido a costa de mucho esfuerzo de las agrupaciones y de los familiares de detenidos desaparecidos, de torturados, de ejecutados, entre otros, que están acreditadas y documentadas”, señaló.

    Respecto a la postura de grupos a favor del Ejecutivo, como el Partido Nacional Libertario y Republicanos, Figueroa señaló que resulta necesario considerar “cuales son las prioridades de la agenda, cual es la prioridad de la ciudadanía”.

    Más sobre:OposiciónIndultosFernando RabatConstanza MartínezBárbara FigueroaJosé Antonio KastArturo Barrios

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