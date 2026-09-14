Ecuador concreta el anuncio que sus hinchas esperaban. La federación del país del Guayas anuncia a Marcelo Gallardo como el encargado de llegar a su selección al Mundial de 2030, que partirá con una fecha inaugural en Uruguay, Argentina y Paraguay, pero que en lo medular se realizará en España, Portugal y Marruecos.

La entidad que preside Francisco Egas concreta un paso decisivo. Después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial, Sebastián Beccacece dejó el combinado. Desde ese momento, comenzó la búsqueda de su reemplazante.

“Que la gente crea, porque tiene con qué creer”: Ecuador da inicio a la era de Marcelo Gallardo

El proceso culminó con un elegido de fuste. Marcelo Gallardo, quien viene de dirigir a River Plate, el club con el que ha logrado sus mayores logros como jugador y técnico, asumirá el desafío de continuar el proceso que los clasificó a los últimos dos mundiales. Antes, habían intervenido en los de 2002, 2006 y 2014.

La sola presentación da cuenta de los elementos que transformaron al Muñeco en objeto de deseo. “Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer”, introduce, antes de la confirmación definitiva. “Bienvenido, Marcelo”, añade, en una alusión inequívoca al técnico transandino, quien patentó esa frase en su paso por la escuadra millonaria.

Como técnico, Gallardo ha trabajado en Nacional, de Uruguay, Al Ittihad, de Arabia Saudita y en dos extensos períodos en River Plate.

En la escuadra de Núñez obtuvo sus principales logros como estratega: ganó la Copa Libertadores, en 2015 y 2018, y obtuvo la Copa Sudamericana, en 2014. También celebró la Recopa Sudamericana en 2015, 2016 y 2019 y la Suruga Bank, en 2015.

En torneos nacionales, ganó el campeonato uruguayo de la temporada 2011-12, con el Bolso. En Argentina la liga de 2021, cuando también alcanzó el Trofeo de Campeones, las Copas Argentina de 2016, 2017 y 2019 y las Supercopa de 2017 y 2019.