Ministra Rincón ante inversionistas en Madrid: “Si todavía no han llegado, hablemos de lo que necesitan para hacerlo”

“El objetivo del gobierno es volver a poner en marcha a nuestro país y con ello dar respuesta a la ciudadanía. Desde Madrid, queremos decirles bienvenidos a Chile, bienvenidos a nuestro país”, deslizó la ministra de Energía, Ximena Rincón, en el Chile Day en Madrid, donde también identificó los principales cuellos de botella de la energía en el país.

“Seamos honestos. Varios en esta sala se han reunido conmigo estos días y me han hecho la misma pregunta: ¿cuál es el nudo crítico? La transmisión”, apuntó, señalando que “en un solo mes de este año perdimos casi 600 GWh, el 20% de la energía que producimos, es decir, energía limpia que no pudo entrar a la red. Esa claramente es una oportunidad de negocio en transmisión, almacenamiento, en flexibilidad y en demanda”.

En julio se aprobó la Ley de ordenamiento tarifario impulsada con el gobierno, la cual buscó resolver la deuda que mantenían los consumidores con las empresas distribuidoras de energía por US$ 900 millones. Ahora, la meta del ministerio está puesta en un nuevo proyecto para reformar el segmento de la distribución. Rincón informó que los trabajos concretos para esta iniciativa iniciarán la próxima semana.

“La ley de redes no va a escribirse en un escritorio a puerta cerrada. Vamos a partir el próximo 21 de septiembre con las universidades, los expertos, la sociedad civil y los legisladores. Vamos a trabajar arduamente para ocupar el mismo método que ocupamos en la Ley ordenemos la cuenta: escuchar, conversar, acoger, resolver. Para que de aquí a diciembre podamos empezar con todas las ideas claras y acordadas a escribir el proyecto de ley que esperamos tramitar a partir del primer trimestre del 2027”, señaló con posteriores aplausos.

Foco en la demanda de energía

En un panel de conversión posterior, la jefa de Energía puso el foco en aumentar la demanda de la energía, puesto que la oferta ya está cubierta con creces en Chile. Destacó los data centers, las desalinizadoras, la electromovilidad y el sector minero.

“Importamos el 99,1%% del combustible fósil que usamos, por lo tanto, todo lo que hagamos para transitar a electromovilidad con la cantidad de energía que podemos inyectar al sistema eh es un buen negocio. Y obviamente transformar al país en un hub digital con data centers, con las condiciones únicas que tenemos en energía renovable, agua y vientos, nos hace obviamente un buen sector”.

La autoridad relevó las conversaciones que tiene Chile con sus países vecinos, destacando conversaciones avanzadas con cada uno de ellos. “En paralelo a todo lo que les he contado, tenemos que trabajar con Argentina, con Perú, con Bolivia. Un sistema conectado vale más que cuatro aislados. España lo sabe”.

La ministra dijo que el gobierno se reúne cada quince días para evaluar el estado de la tramitación de proyectos.

“Los largos plazos de tramitación, que es casi la hoja de ruta del gobierno, es un tema en el que estamos trabajando cada quince días. Nos juntamos y vamos viendo en qué estamos detenidos. Y la competencia -porque ya es como una competencia entre todos- ¿quién tiene menos trámites pendientes? Energía está en 0%. Lo digo porque es parte del desafío, ¿cómo damos respuesta a los que quieren invertir si nosotros nos vamos a demorar eternamente en sacar los permisos? Hoy día ya no es ni siquiera el trámite ambiental, es qué pasa en el permiso de cada uno de los sectores, de cada uno de los ministros. Ahí el desafío es acelerar”.

Rincón cerró así su primera intervención: “siéntanse bienvenidos a nuestra patria porque estamos a disposición de ustedes si lo que quieren es invertir, respetando las reglas y sacando adelante a este país que tanto los quiere. Si vuestra empresa ya está en Chile, hablemos de lo que les falta. Y si todavía no han llegado, hablemos de lo que necesitan para hacerlo”.