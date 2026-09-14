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    PJ Morton, tecladista de Maroon 5: “No compiten mi carrera en solitario con mi vida en el grupo”

    El músico se presenta este martes 15 de septiembre en el Club Chocolate de Santiago: si Maroon 5 no quiso venir, al menos uno de sus instrumentistas sí dirá presente en la capital. Su show va del soul al gospel, en una tecla diferente a la de su banda madre.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara

    El músico PJ Morton desde hace años declara doble militancia: junto a su faena de tecladista de la exitosa agrupación Maroon 5, ha desarrollado una aplaudida y consistente carrera en solitario, inscrita en los sonidos del soul, el R&B y el gospel. Por un lado, el baño de masas. Por el otro, audiencias más selectas flechadas ante un catálogo más específico, aunque recibiendo seis premios Grammy.

    Y esta semana, Chile precisamente será sede y testigo de esa existencia diseñada en simultáneo. Como su grupo madre no ha querido extender hasta Santiago su tour latinoamericano -quizás para evitar las críticas que desde 2020 se ha ganado su líder Adam Levine tras su paso por el Festival de Viña-, Morton ha agendado un espectáculo por su cuenta este martes 15 de septiembre a las 20.30 horas en el Club Chocolate (entradas en Puntoticket). Será el único fragmento de Maroon 5 a disfrutar en la capital en este período.

    Pero incluso ahí, Morton demostrará que incluso cuando está solo puede seguir exhibiendo una doble cara. Saturday Night/Sunday Morning se llama su pieza más reciente, aparecida en junio pasado; un álbum doble cuya primera parte está enfocada en el R&B, para en su segunda entrega dejar espacio al gospel. En vivo, para dar vida a ese cancionero, el artista cuenta con un acorazado exuberante: un grupo de nueve músicos que incluye coristas, tecladistas, guitarra, bajo, trompeta y saxofón, bajo el propósito de hermanar pasajes más introspectivos con otros en que arrecia con la vitalidad escénica e interpretativa del gospel.

    “Siempre que me acerco a un nuevo álbum, pienso en qué quiero hacer, por qué estoy haciendo un nuevo disco. Y para mí, hacer otro álbum de R&B simplemente no me inspiraba mucho. Era como pensar qué tiene de nuevo hacer eso. Por otro lado, acabo de ganar el premio a mejor álbum de gospel en los Grammy este año, por lo que pensé que tampoco era muy inspirador. Por lo que pensé que podía generar una conversación entre el soul y el gospel. Y fue entonces cuando realmente empecé a pensar y me dije: bueno, este es un buen reto. Esto es algo emocionante y que vale la pena hacer para mí. Y de ahí surgió la idea del álbum doble”, relata el estadounidense sobre la cuna de su reciente obra.

    -Un disco es de gospel y el otro de R&B. ¿Son estas dos facetas tuyas diferentes, o cuentan la misma historia desde dos puntos de vista distintos?

    Esa es una excelente pregunta. Creo que hay dos caras de la moneda, ¿sabes? Habla de diferentes experiencias desde distintas perspectivas, pero se trata de la misma persona, es la misma cosa, solo que desde dos puntos de vista diferentes. Creo que una trata sobre el amor a las personas, el amor a la vida y las experiencias que ofrece. Y la otra es más espiritual, el amor a Dios, tu amor por Dios, las experiencias espirituales y lo que vivimos en la fe. Creo que se trata de esas dos facetas diferentes, pero son cosas con las que me puedo identificar.

    -Este álbum se siente muy personal, pero también muy comunitario. ¿Fue intencional ese contraste?

    Sí, creo que sí. Quiero decir, creo que en mi caso, no intenté hacerlo, pero simplemente sucedió de forma natural porque, ya sabes, son dos cosas distintas. Es como, ya sabes, el respeto en el ámbito del gospel y lo que canto ahí, de lo que hablo ahí va a ser muy diferente de la música R&B, donde hablo de relaciones y cosas por las que uno pasa. Así que creo que ambos son personales en cierto modo, pero el álbum gospel es más comunitario, se trata más de que todos nosotros, de pensar en la fe. Eso es algo donde estamos todos juntos.

    “Estuve pensando mucho en la iglesia, en crecer en ella y en las canciones que nos oían cantar juntos, ese tipo de cosas. Así que de ahí surgió mi inclinación por la música gospel. No fue algo intencional, sino algo natural. El contraste empezó a surgir de forma natural una vez que comencé a trabajar en ambos lados”.

    -¿Qué significa la iglesia para ti desde el punto de vista musical?

    Bueno, ahí fue donde empecé. Y mi padre era el pastor. Así que la música era muy importante para lo que él hacía. Mi padre también era cantante. Por eso siempre quiso que hubiera buena música en todo lo que hacía. Y creo que, en la iglesia, la espiritualidad y la música van de la mano.

    “Para mí, fue allí donde recibí gran parte de mi formación y donde nació mi pasión por la música. Incluso fue allí donde empecé a interactuar con el público. Fue la primera vez que canté y la primera vez que toqué en público. Para mí, la iglesia es algo fundamental. Todo se construyó sobre esa base. Lo que hice después en la música se edificó sobre ese fundamento”.

    -Sus shows en vivo son conocidos por ser muy musicales, casi como una celebración. Muy diferentes de un show tradicional. ¿Qué tipo de experiencia quieren que tenga el público chileno con este show?

    Para mí es como un viaje. Es una experiencia. Quiero decir, para mí siempre hay una gama de emociones en mis conciertos. Es emoción, es bailar. Ya sabes, a veces es llorar y sentir profundamente. A veces es reír. Pero a mí me gustaría vivir una experiencia completa de emociones y sensaciones. Sé que los chilenos son muy musicales y tienen una gran sensibilidad. Creo que eso va a conectar con el público, esa energía va a conectar. Y estoy emocionado. Va a ser mi primera presentación individual en Chile y estoy deseando conectar con el público.

    -Traes una banda completa con vocalistas y una sección de metales completa. ¿Un conjunto así te inspira a expresarte de una manera diferente a como lo harías en un concierto en solitario?

    Creo que con la banda, aunque toco algunas canciones solo al piano, podemos explorar muchísimas posibilidades. Así que con la banda, tengo mucha más libertad para expresarme como quiera. En los conciertos de piano, normalmente me limito a mi voz y a lo que toco. Disfruto de ambas cosas, solo que de maneras diferentes. Pero no hay nada como tener a mi banda conmigo, porque podemos hacer lo que queramos. Y llegar al nivel que queramos.

    -Has ganado varios premios Grammy como solista y compositor. ¿El éxito cambia tu forma de componer o sigues buscando la misma sensación que tenías al principio?

    Seis premios Grammy después, sigo abordándolo de la misma manera, con la misma pasión, el mismo amor por intentar crear algo bello, intentar crear una gran obra de arte. No pensaba en premios ni en el éxito, tal vez en el éxito. Quería tener éxito en el sentido de que la gente conociera mi música, pero no en el sentido de la fama. Es como si simplemente quisiera crear cosas geniales que la gente adore. Y no, eso no ha cambiado para mí en absoluto. Sigo creando desde ese mismo lugar.

    -Esos premios te hacen más famoso en la industria. ¿Qué se siente al recibir ese tipo de reconocimiento?

    Sí, se siente bien, sobre todo cuando viene de tus compañeros. Creo que, en definitiva, uno quiere crear cosas que la gente a la que respeta considere geniales, que les parezcan buenas. Así que intento asimilarlo, pero sin interiorizarlo demasiado, porque siempre hay tiempo para algo nuevo o una nueva creación. Así que nunca me preocupo demasiado por si a la gente le gusta algo. Es genial y lo agradezco muchísimo. Pero a veces la gente se deja llevar por eso y empieza a cambiar. Así que, por mi parte, lo asimilo, pero sé que el próximo disco podría ser algo que no les guste. Así que intento mantener la calma, incluso con todo eso. Pero me siento honrado. Siempre que estas personas a las que admiro y piensan que mi trabajo es increíble, me doy cuenta de que ese es el mayor halago.

    Maroon 5 la-tercera

    -Has tenido dos carreras exitosas simultáneamente, una como solista y otra como miembro de Maroon 5. ¿Has sentido que esas dos identidades compiten entre sí? ¿O conviven en tu mente?

    No, viven juntos. Creo que son dos mundos separados la mayor parte del tiempo. Sabes, yo desempeño un papel diferente en Maroon 5, como teclista, estoy en segundo plano, en su mayor parte, haciendo lo mío como parte de un colectivo. Y mi proyecto en solitario es totalmente aparte. Es decir, en ese caso todo recae sobre mis hombros. Eso suele implicar mucha más responsabilidad. Y en cuanto al sonido, las cosas son diferentes, porque yo escribo las canciones y las produzco.

    “En Maroon 5, no escribo ni produzco las canciones. Por lo tanto, no compiten en absoluto. Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Me siento afortunada de tenerlos a ambos en mi vida. Pero no, no suelen competir mucho”.

    Más sobre:Música cultoMaroon 5PJ MortonMúsicaClub ChocolatePuntoticket

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