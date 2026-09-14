Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

En el marco del ChileDay que se realizó en Madrid este lunes, la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, se refirió a la operación que tiene en Chile la entidad de capitales españoles, y también profundizó sobre sobre el panorama para invertir en el país.

“Cuando uno mira o analiza distintas oportunidades de inversión, o distintos mercados en los que invertir, al final hay una cuestión que siempre está sobre la mesa, y que para mí es la más importante y es una de las grandes fortalezas de Chile, que es la fortaleza de las instituciones. Esto es algo vital”, dijo Botín.

En ese sentido, agregó que “Chile ha demostrado que ha sido capaz de pasar por diferentes gobiernos y las instituciones han funcionado. Esto es muy importante”.

Explicó que “hay muchos países que ahora están pasando por épocas no tan buenas y, por tanto, al final siempre es un tema relativo, y se ve mejor que nunca. Yo creo que Chile está ahí arriba con los mejores. Hay también una clase empresarial muy potente, hay talento. Creo que, además, en la situación geopolítica actual está perfectamente situado. Tenéis todos los minerales que ahora llaman critical minerals; cobre, litio, etcétera”.

Destacó que “ahí está el desarrollo que se puede tener en Chile, además de la conexión con mercados de todo tipo, desde Asia, Europa, América. Tienes Norteamérica, pero sobre todo Estados Unidos”. Es más, señaló que en el tema de “la resiliencia de las cadenas de suministro, que vale muchísimo más de lo que valía hace unos años, también ahí Chile creo que puede tener un papel”.

A raíz de lo anterior, señaló que en el país “hay todo lo necesario para que Chile tenga unos años por delante, muchos años, de hecho, de mayor crecimiento”.

Botín comentó que “lo que estáis haciendo hoy aquí con el ChileDay es fantástico. Yo creo que los que entendemos bien Chile, al final invertimos. Entender bien cuáles son las oportunidades, lo que estáis haciendo con altos cargos del gobierno, empresarios, académicos; traer una variedad de representantes de alto nivel ayuda muchísimo”.

Luego, comentó: “Entiendo que parte del objetivo del gobierno ahora es ayudar a facilitar todos los procesos, hacer que los permisos ocurran más rápido. Creo que esto es muy importante, (...) poder ejecutar cuando tienes una idea y una inversión razonablemente rápido. Creo que eso es clave”.

Asimismo, dijo que “el talento, las instituciones... Hay muchas de las cosas, o casi todas las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, la materia prima, la voluntad, la clase empresarial... Se trata realmente de conocimiento y de la financiación. Ahí también Santander, como banco que estamos en los dos lados, en Estados Unidos, en Europa, en toda Latinoamérica, podemos ayudar mucho a hacer ese puente”.

Al respecto, agregó: “Yo creo que esas son las cuestiones. Lo tenéis bastante fácil, dentro de que es un mundo muy complicado”.

Mar Mendez Photography

Al consultar a la presidenta ejecutiva del grupo español qué diría, en una situación hipotética, para convencer a un inversionista escéptico de venir a Chile, respondió: “Creo que la historia de éxito del Santander es una buena historia. Nos ha ido muy bien en Chile, estamos muy agradecidos al país, vamos a seguir invirtiendo, tenemos grandes profesionales y yo creo que es una historia de éxito que demuestra que se pueden hacer buenas inversiones en Chile a largo plazo”.

En ese sentido, comentó que “además del tema de las instituciones, que me parece fundamental, yo creo que Chile tiene algo muy importante, que son las materias primas que hemos hablado. Hay una gran oportunidad de añadir más valor a todos los minerales que ya existen hoy en Chile, hacer más procesamiento local, que por cierto ha habido mucho que se ha ido a países como China, esto es algo que se podría volver, y hay muchas empresas interesadas en tener cadenas de suministro más cercanas para Estados Unidos, pero para Europa también”.

A su juicio, “hay una gran oportunidad de aprovechar esa materia prima y darle más valor. Hay una gran oportunidad de que el ahorro europeo, y ahora con el acuerdo con Mercosur (...) intentar que haya mayor valor añadido en el país. Yo creo que el ahorro europeo tiene que buscar inversiones de más crecimiento, y es algo que se complementa muy bien. Unido a la capacidad empresarial, al talento que tenéis en Chile, yo creo que es algo que es un no-brainer”.

Respecto de las medidas que ha tomado el actual gobierno, al impulsar la megarreforma, la reforma al mercado de capitales, eliminar trabas para invertir, agilizar proyectos, reducir impuestos, entre otras materias, Botín comentó: “Chile siempre ha sido un país competitivo con otros países a la hora de atraer inversión, entonces es muy importante entender qué está haciendo el resto del mundo. Creo que el exceso de regulación es un impuesto que pagan los ciudadanos, y por cierto, los que menos tienen; y por tanto, ese exceso de regulación, o burocracia, que es algo que en Europa, yo lo he dicho abiertamente muchas veces, tenemos que cambiar”.

Sobre ello, dijo que “en Chile seguro que se puede mejorar, todos los países podemos mejorar, pero hay mucha evidencia de que si eso se hace de manera inteligente, aquí lo llamamos smart regulation, más que desregulación, pero creo que sin duda es la dirección adecuada”.

Situación global y la IA

Antes de referirse a la situación en Chile, Botín habló sobre el panorama global. “Nos sorprende mucho lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel incertidumbre, toda la revolución de la IA. Pero la realidad es que el mundo ha pasado por épocas igual de difíciles, de complicadas, donde la gente tenía miedo, no sabía qué iba a ocurrir”, comentó.

Recordó que Santander cumplirá 170 años en 2027. “Hemos pasado por la revolución industrial, guerras carlistas, guerra civil, Banco de España creado unos años después de que se fundara el banco. Yo soy optimista. Yo siempre me defino como una optimista que está siempre preocupada. Creo que hay que estar muy atento siempre, pero que hay que ser optimista. Porque creo fundamentalmente en que las personas, el ser humano, nos sabemos adaptar. Como decía, hemos pasado revoluciones y momentos muy complicados y siempre hemos salido”, señaló.

“A mí me gusta definir donde estamos ahora como un mundo fragmentado y un mundo frágil. La fragmentación, porque hemos pasado de una economía basada en la eficiencia, a una economía basada en la seguridad. Seguridad de las cadenas de suministro, seguridad física incluso, inversión en defensa, etcétera”, explicó.

“Y frágil, porque creo que el mayor riesgo que tenemos, la fragilidad que tenemos hoy en el mundo, es el bajo crecimiento. Si no conseguimos crecer más rápido, todos los retos que tenemos no vamos a poder superarlos. De nuevo, yo soy optimista de que lo vamos a superar, pero los retos que tenemos, que ahora es la geopolítica, tenemos varias guerras, que la verdad es que hemos tenido guerras siempre, pero son más cercanas quizás de lo que eran antes, y con más impacto global”, detalló.

Luego continuó explicando que “tenemos, por supuesto, la inteligencia artificial, que estamos viendo que es algo que está empezando a superar a los humanos y que no entendemos del todo, incluso los que lo han creado, qué es lo que está ocurriendo por detrás. Pero también tenemos el cambio climático. Tenemos la demografía”.

Entonces, dijo que “los retos que tenemos, yo sí creo que estamos preparados para asumirlos, pero lo que necesitamos es lo que hemos conseguido y hemos tenido varios momentos en los últimos años donde se esperaba una recesión y no ha ocurrido. Y la definición de, yo entiendo de cómo estamos ahora, es que somos muy resilientes, pero no conseguimos crecer suficiente. Y para mí, ese es el mayor riesgo. Lo he dicho muchas veces en Europa y en el mundo: crecemos menos de lo que deberíamos crecer para pagar la deuda, para pagar las pensiones, para seguir mejorando”.

Al respecto, comentó: “Suena un poco pesimista, pero no lo soy. Soy optimista de que sí que podemos superarlo, pero necesitamos políticas públicas adecuadas, necesitamos entender que estamos en una nueva era que requiere un nuevo modelo de gobierno. Y muchas cosas más que nos toca a todos, no solo los gobiernos, sino colaborando con el sector privado, empezando por los especialistas en IA, pero con muchos otros sectores para que podamos poner sobre la mesa las medidas estructurales que tenemos que tomar”.